Ben Brereton Diaz a dit de snober le mouvement de Prem au milieu de Leeds, intérêt de West Ham

Chris Sutton estime que l’attaquant Ben Brereton Diaz devrait rejeter Leeds et West Ham en faveur de rester à Blackburn.

Le joueur de 22 ans a été dans une forme formidable cette campagne, marquant 19 buts en seulement 23 matches de championnat. Cela inclut un triplé lors de la défaite 5-1 de Cardiff en septembre.

Brereton Diaz a franchi un nouveau palier depuis ses débuts avec le Chili en juin. Il possède désormais un record international de trois buts en neuf sélections, après avoir été éligible pour représenter la nation par l’intermédiaire de sa mère.

Le sens du but de l’attaquant signifie qu’il n’est pas surprenant que les clubs de Premier League lorgnent ses services. Leeds veut que la star rivalise avec Patrick Bamford pour une place de départ à Elland Road.

West Ham, quant à lui, cherche désespérément un remplaçant pour Michail Antonio. Ils ne sont pas seuls dans la chasse aux transferts car Brighton a également eu des discussions sur la disponibilité de Brereton Diaz.

Mais l’ancien Blackburn et homme celtique Sutton pense qu’il devrait rester où il est, pour l’instant au moins.

Il a dit (via HITC) : « C’est intéressant. Il doit aimer son football à Blackburn.

«Blackburn a une chance de revenir en Premier League et les clubs vont clairement être pour lui.

« Vous regardez un autre de mes anciens clubs Norwich City, qui a du mal à marquer des buts. Maintenant, Brereton Diaz serait une bonne signature pour Norwich.

« Si j’étais Brereton Diaz, et le club a été bon pour lui, et il a été bon pour le club. Les Blackburn Rovers sont dans une excellente position, ils ont une dynamique brillante. Je resterais et j’irais jusqu’au bout.

Les Rovers occupent la troisième place du deuxième niveau après 23 matchs, après avoir remporté leurs cinq derniers au rebond.

Merson rend son verdict sur le manager de Leeds

Pendant ce temps, l’expert Paul Merson a écrit sur le manager de Leeds Marcelo Bielsa.

Le tacticien est sous pression après les défaites de Leeds contre Man City et Arsenal.

Merson a déclaré dans sa chronique Sky Sports : « L’insistance de Marcelo Bielsa à jouer de la même manière me rappelle beaucoup les dernières années d’Arsène Wenger à Arsenal.

« Je me souviens avoir couvert Manchester United contre Arsenal en 2011. Arsenal s’est présenté à Old Trafford avec une équipe affaiblie, nous avons tous dit dans le studio Super Sunday que Wenger avait besoin de changer les choses et qu’il ne pouvait pas sortir et jouer comme si tous ses de grands joueurs étaient sur le terrain.

« Qu’a fait Wenger ? Il est sorti, a joué la même chose, et Arsenal a été battu 8-2, je ne l’oublierai jamais. C’est exactement ce que je vois de Bielsa à Leeds United maintenant.

« Ils sont allés à Manchester City sans joueurs, ils ont joué exactement de la même manière que d’habitude, et c’était embarrassant, je le ressentais pour les joueurs. Le manager doit avoir un autre plan de match sur lequel se rabattre lorsque les besoins le doivent.

« Leeds a été complètement détruit en l’absence de certains acteurs clés, mais le manager doit changer les choses. Il doit accepter que, sans ces joueurs, l’équipe doit rester solide, mettre les hommes derrière le ballon et rendre difficile le but de l’opposition.

