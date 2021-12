Ben Brereton Diaz pourrait quitter Blackburn en janvier, admet Tony Mowbray alors que Leeds, Brighton et Séville sont liés au transfert de l’attaquant chilien

Le patron de Blackburn, Tony Mowbray, admet qu’il n’en voudrait pas au brûlant Ben Brereton Diaz d’un mouvement en Premier League au milieu des spéculations entourant l’avenir de l’attaquant.

Brereton Diaz a fait un début de saison électrique, marquant 17 buts en 22 matches de championnat.

La star de Fulham, Aleksandar Mitrovic, est le seul joueur à avoir marqué plus de buts en championnat que Brereton Diaz jusqu’à présent cette saison.

En fait, son décompte jusqu’à présent est aussi bon qu’il l’a fait au cours de ses quatre saisons précédentes en tant que professionnel dans le championnat.

Ce fut une année mouvementée pour Brereton Diaz, qui a reçu sa première convocation en équipe nationale du Chili en avril avant de les représenter en Copa America, marquant lors de leur victoire contre la Bolivie.

Il a disputé neuf matches avec le Chili, marquant trois buts et fournissant une passe décisive alors qu’il cherche à les aider à se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar l’année prochaine.

Représenter le Chili a été cité comme l’une des principales raisons de son brillant début de campagne et ses efforts ne sont pas passés inaperçus avec Leeds et Brighton ainsi que l’équipe espagnole Séville gardant un œil sur lui, rapporte The Sun.

Brereton Diaz se qualifie pour le Chili grâce à sa mère

Le tir de Diaz a touché la barre avant de rebondir au large d’Adam Pearson pour mettre Blackburn sur la voie de la victoire sur la côte sud

Il est entendu que Blackburn valorise Brereton Diaz à environ 25 millions de livres sterling et après leur victoire 2-0 contre les champions de Bournemouth, Mowbray a refusé d’exclure le départ de son précieux atout en janvier.

Quant à savoir si Brereton Diaz restera ou partira, Mowbray a déclaré à talkSPORT: Le club décidera.

« Les propriétaires décideront de ce qu’ils veulent faire, leur entreprise en Inde a un peu souffert.

« Ben Brereton Diaz se porte incroyablement bien. J’ai été footballeur pendant 20 ans et quand on se débrouille bien, il faut parfois faire grève.

« S’il peut obtenir un top, un top move, gagner de l’argent et être un attaquant de Premier League, je ne l’empêcherai jamais de le faire, mais j’espère qu’il restera avec nous et verra au moins la saison se terminer et garder les buts à venir bien sûr.

Blackburn est actuellement quatrième du championnat, mais pourrait avoir du mal à obtenir une promotion si Brereton Diaz part

« Je suis ravi pour Ben. Nous l’avons signé à 18 ans et cela a été un parcours difficile pour lui. Il a 22 ans maintenant, mais il se moque un peu de ce que nous avons dépensé pour lui.

« Maintenant, c’est un homme et cela s’est concrétisé. Il a grandi, peut utiliser son corps et sait qu’il peut marquer des buts. Je suis juste ravi pour lui.

« Voyons ce que janvier apporte. Il ne laisse pas entendre qu’il est pressé de quitter le club de football.

