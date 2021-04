Ben Chilwell aime la vie à Chelsea au milieu des quatre premiers combats, des demi-finales de la Ligue des champions et des matchs de la FA Cup alors que le défenseur affronte Luke Shaw de Manchester United pour la place de l’Angleterre

Ben Chilwell aime la vie à Chelsea en ce moment et a admis que les grands matchs du club sont la raison pour laquelle il a rejoint.

Chilwell, une signature de 50 millions de livres sterling de Leicester l’été dernier, a connu une excellente première saison à Stamford Bridge.

Ben Chilwell a sept passes et trois buts cette saison pour Chelsea

Il s’est établi comme un habitué de Frank Lampard, mais a dû se battre pour sa place depuis que Thomas Tuchel a pris ses fonctions en janvier.

Chilwell a joué un rôle de premier plan dans la victoire 1-0 de Chelsea sur son rival londonien West Ham samedi, préparant Timo Werner pour un vainqueur crucial.

Il a maintenant sept passes et trois buts cette saison alors qu’il se bat pour une place dans la formation de départ de Gareth Southgate pour l’Angleterre à l’Euro 2020, avec Luke Shaw de Manchester United son principal rival.

S’adressant à talkSPORT, Chilwell a déclaré: «C’est la raison pour laquelle je suis venu à Chelsea. Vous voulez participer à des soi-disant finales de coupe chaque semaine lorsque vous vous battez pour les quatre premiers.

Fabian Balbuena a été expulsé pour son défi sur Chilwell en fin de match au stade de Londres

«Nous avons le Real Madrid mardi, ce dont vous rêvez en tant qu’enfant et nous avons une finale de coupe.

«C’est une raison pour laquelle je suis venu à Chelsea et nous sommes excités. Chaque semaine sera un match important lorsque nous nous battrons pour l’argenterie et le top quatre.

«Les euros en plus de cela, nous espérons tirer profit de cela.»

La victoire contre les Hammers a consolidé l’emprise de Chelsea sur une place parmi les quatre premiers et l’importance du match n’a pas été perdue pour les joueurs.

Chilwell espère être l’arrière gauche partant de l’Angleterre cet été

Chilwell a ajouté: «(C’était) massif. Les deux équipes se battent pour le top quatre.

«Nous sommes à peu près sur le même nombre de points, donc nous savions que celui qui gagnerait aujourd’hui aurait de bonnes chances de se classer parmi les quatre premiers.

«Heureusement, nous avons gagné et nous savions avant le match son importance. La feuille blanche est massive et pour atteindre le but, nous étions heureux pour Timo (Werner). »