Ben Chilwell devrait être absent pour le reste de la saison avec l’arrière gauche de Chelsea pour subir une intervention chirurgicale sur une blessure au genou avec Lucas Digne qui aurait été ciblé comme remplaçant d’urgence dans la fenêtre de transfert de janvier

Ben Chilwell affronte le reste de la saison sur la touche, Chelsea décidant que l’arrière gauche doit être opéré d’une blessure au genou.

Le joueur de 25 ans, qui a rejoint Leicester dans le cadre d’un contrat de 50 millions de livres sterling en 2020, était en pleine forme pour les Blues avant de se blesser lors de la victoire 4-0 de la Ligue des champions contre la Juventus en novembre.

Chilwell a dû être aidé dans la seconde moitié du choc de Stamford Bridge

On ne sait pas si la saison de Chilwell est terminée

Les Blues avaient espéré que Chilwell pourrait reprendre l’action sans intervention chirurgicale, mais l’ancienne star de Leicester subira désormais l’opération de réparation des ligaments.

Chelsea pourrait se tourner vers le marché des transferts pour renforcer sa candidature au titre de Premier League en janvier, avec Lucas Digne d’Everton fortement évoqué comme une option pour les Blues.

« Après une blessure au genou lors du match contre la Juventus, le service médical de Chelsea, en collaboration avec son spécialiste du genou, a pris la décision de tenter une approche de réadaptation conservatrice », a confirmé Chelsea dans un communiqué du club.

« Malheureusement, Ben n’a pas pu progresser et la décision a donc été prise collectivement de procéder cette semaine à une réparation chirurgicale. »

Les Blues pourraient signer le banni d’Everton Digne comme couverture pour Chilwell

Marcos Alonso est le seul arrière gauche de Chelsea en première ligne en l’absence de Chilwell, obligeant le patron Thomas Tuchel à mélanger ses ressources pour trouver des alternatives.

Callum Hudson-Odoi, Saul Niguez et Christian Pulisic ont suppléé sans encore paraître pleinement à l’aise dans le rôle.

Les Blues pourraient également envisager de rappeler Ian Maatsen ou Emerson Palmieri de leurs périodes de prêt.

Maatsen a impressionné à Coventry dans le championnat, tandis qu’Emerson a été un habitué de son passage temporaire à Lyon.

