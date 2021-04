Ben Chilwell recrée le bust-up du terrain d’entraînement de Chelsea entre Kepa Arrizabalaga et Antonio Rudiger avec un faux coup de poing hilarant sur Kurt Zouma

Ben Chilwell a certainement vu le côté amusant de la rupture du terrain d’entraînement de Chelsea entre Antonio Rudiger et Kepa Arrizabalaga.

Le défenseur des Blues Rudiger a été renvoyé de Cobham dimanche après qu’une altercation en colère a suivi son défi contre le gardien Kepa.

Kepa (au milieu) et Rudiger (à droite) se sont disputés lors d’une séance d’entraînement après avoir perdu à domicile contre West Brom

À tous égards, cela semblait assez sérieux, et le manager Thomas Tuchel a admis que les choses se sont « réchauffées » entre les deux.

Cependant, Chilwell a tenu à alléger l’ambiance lors de l’entraînement de mardi.

L’arrière gauche s’est moqué de ses coéquipiers en faisant semblant de frapper son collègue défenseur Kurt Zouma, qui en plaisantant a affronté Chilwell en réponse.

Cela suggère que Kepa et Rudiger sont déjà devenus le sujet de plaisanteries dans les vestiaires, maintenant que la poussière est retombée.

Chelsea TV

Chilwell a fait la lumière sur le bust-up

Parlant de l’incident de mardi, Tuchel a offert plus d’informations sur ce qui s’était passé et a insisté sur le fait qu’il ne restait plus de malaise.

«Cela n’a rien à voir avec la défaite [to West Brom], c’était juste un incident en formation; ça s’est réchauffé entre Toni et Kepa », a déclaré Tuchel.

«Nous avons donc immédiatement calmé la situation. Je ne veux pas le minimiser avec quoi que ce soit d’artificiel, ce sont des choses que nous ne voulons pas accepter; c’était inhabituel mais cela peut arriver.

«Ce sont tous des concurrents et veulent gagner des matchs d’entraînement. Nous devions intervenir dans la situation, donc c’était grave.

«Mais la façon dont les gars ont géré la situation, c’était impressionnant et a montré beaucoup de courage.

L’affaire est close en ce qui concerne Tuchel

«La réaction n’a pas été bonne, mais la réaction, la façon dont les gars ont géré la situation, en particulier Toni et Kepa, étaient incroyables et ont montré à quel point ils se respectent.

«Ils ont purifié l’air immédiatement. C’était le plus important donc il ne restait plus rien le lendemain. Nous avons parlé du problème, puis il a été résolu.

«C’était la partie principale. Ils ont réglé le problème juste après l’entraînement d’une manière très honnête, humble et très directe. Cela m’a montré qu’ils ont un très bon caractère.

«Toni a réglé le problème directement, et c’était une chose forte et courageuse à faire. Je suis donc satisfait de la façon dont ils ont géré cela.