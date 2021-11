Ben Chilwell révèle la politique « sans tête » des All Blacks qui lui a été inculquée par son père alors que l’as de Chelsea dit qu’une « conversation honnête » avec Thomas Tuchel l’a aidé à retrouver la forme

Ben Chilwell a tiré des leçons de la façon dont les All Blacks font les choses avec le défenseur de Chelsea en pleine forme ces dernières semaines.

Le père de Chilwell est originaire de Nouvelle-Zélande et a inculqué les valeurs fondamentales de l’équipe nationale de rugby à son fils.

Chilwell a marqué quatre buts lors de ses huit derniers matchs pour le club et le pays

Les All Blacks ont une politique de « pas de tête », ce qui signifie que personne n’est plus grand que leur équipe et tous se rassemblent en tant qu’unité.

« Mon père m’en a certainement fait prendre conscience », a déclaré Chilwell.

« Il aimerait me dire tout le temps que les All Blacks sont la meilleure équipe de tous les temps pour faire du sport. La façon dont ils abordent les choses est très appropriée et la façon dont il a essayé de m’élever dépendait de beaucoup de leur éthique et de leur morale.

Le père de Chilwell, Wayne, est un orateur maori qui peut effectuer le haka et le défenseur de Chelsea a ajouté : « Il me l’a traduit quand je regardais leur match contre les Lions il y a peut-être 10 ans.

«Avec les All Blacks, il fait tout bien, ne prend aucun raccourci, est respectueux. Chaque fois que vous vous concentrez sur quelque chose, faites-le correctement. Faites-le à 100 % ou ne le faites pas du tout. »

L’équipe de rugby néo-zélandaise exécutant le haka est emblématique

L’arrière gauche a connu une brillante première saison en tant que joueur de Chelsea la saison dernière, après son arrivée de 45 millions de livres sterling de Leicester City, alors qu’il aidait les Blues à remporter le titre de la Ligue des champions.

Mais, malgré son succès en Coupe d’Europe, il a vécu un été frustrant car il n’a pas joué une seule minute à l’Euro 2020 alors que l’Angleterre atteignait la finale.

Chilwell a ensuite dû patienter avec Chelsea avant de trouver ses marques aux côtés de Thomas Tuchel.

Mais maintenant, il profite d’un bon parcours dans l’équipe – en fait, il est l’un des meilleurs buteurs du club cette saison avec trois buts – et semble susceptible d’avoir sa chance dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate avec Luke Shaw aux prises avec une blessure à la tête.

« C’était difficile », a déclaré Chilwell à propos de l’été. « On m’a beaucoup demandé récemment depuis que j’ai commencé à jouer et la façon dont j’ai répondu est un cliché mais c’est du football.

«Ce sont des choses qui vont arriver à la majorité des joueurs dans leur carrière professionnelle où ils ont des moments faibles, des moments forts.

« La façon dont j’essaie de voir les choses, j’ai été déçu de ne pas jouer dans une compétition aussi massive en Angleterre. Je mentirais si je disais que je n’ai pas été déçu.

Tuchel a dit à Chilwell qu’il essayait trop fort

«Mais la façon dont j’essayais d’aborder le tout était que cela arrive à beaucoup de gens dans le football. Je dois juste m’assurer que je suis prêt, je m’en sortirai plus fort et mieux de l’autre côté.

Il a ajouté : « Je pense que ce n’était pas tant de la fatigue mentale. Je pense que c’était plus j’avais tellement hâte de recommencer à jouer au football, c’était peut-être parce que je le voulais un peu trop.

« Moi et le manager de Chelsea avons eu une conversation très honnête où il m’a dit » vous savez, j’ai l’impression que mentalement au moment où vous êtes juste, à l’entraînement, vous poussez un peu trop pour essayer de revenir dans l’équipe – on t’aime ici, on connaît les qualités que tu possèdes, détends-toi un peu, tu vas t’y remettre ».

« Ce qui pour moi était génial à entendre, puis il s’agissait simplement d’être patient et de m’assurer que j’étais prêt pour que lorsque j’ai été appelé à jouer, je puisse faire de mon mieux pour l’équipe. »