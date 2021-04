Ben Crump, Bakari Sellers représentera la famille d’Andrew Brown Jr., NC, un homme tué par la police / VIDEO ⋆ .

Andrew Brown Jr.

* ELIZABETH CITY, Caroline du Nord –– Avocats spécialisés dans les droits civils de renommée nationale Ben Crump et Vendeurs Bakari rejoindra l’avocat Harry Daniels en représentant la famille de Andrew Brown Jr., un homme noir de 42 ans qui a été abattu par des députés du comté de Pasquotank le 21 avril.

Il a été allégué que des députés ont tiré sur Brown dans le dos alors qu’il s’éloignait d’eux alors qu’ils tentaient d’exécuter un mandat de perquisition. Peu de détails et aucune séquence de caméra corporelle n’ont été publiés par la police. Sept adjoints du shérif du comté de Pasquotank ont ​​été mis en congé après la mort de Brown.

L’avocat Crump a publié la déclaration suivante:

«Les autorités locales continuent de dire qu’elles agiront de manière transparente, mais nous n’avons rien vu, mais depuis le meurtre tragique d’Andrew Brown Jr. Je ne sais pas ce qui s’est passé, sauf ce qui est rapporté par les témoins. Cette famille et la communauté d’Elizabeth City méritent des réponses maintenant. Bien qu’il puisse y avoir une lumière au bout du tunnel avec une pandémie, une autre continue de faire rage à l’intérieur des frontières de notre pays – une force excessive de police contre les minorités marginalisées. Le verdict de Derek Chauvin était certainement une victoire dans la lutte pour l’égalité de la justice, mais le meurtre d’Andrew Brown Jr., seulement un jour plus tard, indique que nous avons encore beaucoup à faire. Nous continuerons d’exiger la transparence et la responsabilité de la part des dirigeants d’Elizabeth City et du bureau du shérif du comté de Pasquotank. Et nous n’arrêterons pas de lutter pour que justice soit rendue pour Andrew, sa famille et pour toutes les victimes de la répression et de la brutalité policière. »

À PROPOS DE BEN CRUMP LAW

Grâce à son travail, l’avocat des droits civils et des dommages corporels de renommée nationale, Ben Crump, a dirigé un mouvement juridique visant à mieux protéger les droits des citoyens marginalisés. Il a dirigé des affaires de droits civils qui ont changé le paysage et représenté des clients dans un large éventail de domaines, notamment les droits civils, les blessures corporelles, le travail et l’emploi, les recours collectifs, etc. Ben Crump Law se consacre à la responsabilisation des puissants. Pour plus d’informations, visitez www.bencrump.com.

À propos des cabinets d’avocats de Harry M. Daniels, LLC

Le cabinet d’avocats de Harry M. Daniels, LLC situé à Atlanta, en Géorgie, traite les affaires de droits civils à travers les États-Unis ainsi que les affaires de recours excessif à la force et les victimes de mort injustifiée aux mains des forces de l’ordre. L’avocat Daniels a fait ses preuves dans la recherche et l’obtention de la justice pour de nombreuses personnes dont les droits ont été violés.

À propos du cabinet d’avocats Strom

Le cabinet d’avocats Strom est basé à Columbia, en Caroline du Sud, et traite un large éventail d’affaires de dommages corporels et de droits civils. Bakari Sellers, un associé de l’entreprise, a traité des cas de force excessive, de droits civils et de défense pénale dans tout le pays. Il s’est engagé à rechercher la pleine responsabilité, la transparence et la justice pour ses clients. Il est un membre senior de l’équipe des procès avec jury du cabinet. Pour plus d’informations, il peut être contacté à l’adresse https://stromlaw.com/bakari-sellers/.

