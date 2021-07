Ben Crump parlera à Van Jones de l’utilisation de 100 millions de dollars ⋆ .

Ben Crump a réagi à Jeff Bezos offrant à Van Jones 100 millions de dollars à utiliser à sa disposition pour aider les plus vulnérables.

Comme indiqué précédemment par theGrio, le fondateur d’Amazon et homme le plus riche d’Amérique a annoncé mardi qu’il prévoyait de faire un don de 100 millions de dollars chacun au contributeur de CNN. Van Jones et célèbre chef José Andrés.

Crump dit à TMZ qu’il envisage de demander à son bon ami Jones d’utiliser une partie des fonds pour soutenir un centre juridique à service complet en Floride appelé The Ben Crump Social Justice Law Center – situé au St. Thomas University College of Law à Miami Gardens .

Selon le point de vente, la startup est déjà en cours et vise à offrir des ressources juridiques aux Noirs américains défavorisés et défavorisés qui souhaitent devenir avocats.

Grâce à son travail, l’avocat de renommée nationale en matière de droits civils et de blessures corporelles a été le fer de lance d’un mouvement juridique visant à mieux protéger les droits des citoyens marginalisés. Ben Crump Law se consacre à tenir les puissants responsables.

Crump accepte des dons pour le Ben Crump Social Justice Law Center depuis un certain temps, mais le soutien financier de Jones pourrait renforcer le profil du projet et le faire passer au niveau supérieur.

Bezos a annoncé mardi lors d’une conférence de presse après son voyage dans l’espace que son don généreux faisait partie de sa nouvelle initiative philanthropique appelée Courage and Civility Award, qui vise à honorer «les dirigeants qui visent haut et qui recherchent des solutions avec courage et qui le font toujours. donc avec civilité.

« Ils peuvent tout donner à leur propre charité ou ils peuvent partager leur richesse. Tout dépend d’eux », a déclaré Bezos, rapporte CNN.

“Nous avons besoin d’unificateurs et non de diffamateurs”, a déclaré Bezos. « Nous avons besoin de gens qui argumentent et agissent dur pour ce qu’ils croient. Mais ils le font toujours avec civilité et jamais d’attaques ad hominem. Malheureusement, nous vivons dans un monde où ce n’est trop souvent pas le cas. Mais nous avons des modèles.

En acceptant le prix, Jones a déclaré: “Parfois, les rêves deviennent réalité.”

« Lauren et Jeff ne font rien de petit, mec, ils ne font rien de petit, ils ne le font tout simplement pas. Ils rêvent grand, ils aiment grand et ils parient gros. Et vous pariez sur moi, et je l’apprécie », a déclaré Jones lors d’une conférence de presse mardi où le prix a été annoncé, comme l’a rapporté The Hill.

Jones est le fondateur de Dream Corps à but non lucratif, qui se concentre sur la réforme de la justice pénale. Il a l’intention d’utiliser les fonds pour “donner à d’autres qui ont un esprit similaire”.

“Vous avez des gens qui sortent des prisons, vous avez des gens dans les réserves, vous avez des gens dans les Appalaches, vous avez des gens à la frontière, tout le monde”, a déclaré Jones lors de la conférence de presse. “Ce pays est incroyable ce que les gens font, et combien ils ont de cœur et combien d’amour ils ont. Ils ne se soucient pas de ces choses sur lesquelles nous divisons parfois et ils ont besoin de plus de soutien. Si nous pouvons les connecter avec plus de ressources, cela fera une grande différence. »

