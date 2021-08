in

Ce fut une autre journée chargée de transferts en EFL, le championnat étant une division particulièrement animée. Les équipes en sont maintenant à deux matches de saison régulière, mais ont encore jusqu’à la fin du mois pour conclure leurs affaires, et il est clair qu’il reste encore beaucoup d’accords à conclure. Voici un résumé des principales actualités sur les transferts EFL d’aujourd’hui.

EFL Transfer News: Ben Davies, Phil Jagielka et plus

Davies achève le prêt de Blades

Sheffield United a finalisé la signature du défenseur Ben Davies de Liverpool. L’arrière central devient la première recrue de Slavisa Jokanovic à la tête des Blades.

Davies a rejoint Liverpool en janvier au milieu de sa crise défensive. Cependant, il n’a pas réussi à faire une apparition pour les Reds après le déménagement de Preston North End.

Malgré la surprise initiale derrière son passage en Premier League, il a généralement été considéré comme une acquisition astucieuse par le club. C’est la forme de la jeune paire Nat Phillips et Rhys Williams qui a gardé Davies hors de l’équipe.

Neil Jones de Goal rapporte que Liverpool a reçu 500 000 £ de frais de prêt pour Davies et recevra 500 000 £ supplémentaires si Sheffield United obtient une promotion.

Notre nouveau numéro 22, Ben Davies. ️ pic.twitter.com/97pNrq8BSD – Sheffield United (@SheffieldUnited) 16 août 2021

Jagielka sur le point de rejoindre le derby

L’une des lacunes que Davies a comblées à Sheffield United est celle laissée par le vétéran défenseur Phil Jagielka. Maintenant, l’ancien défenseur central d’Everton et d’Angleterre semble prêt à signer pour le comté de Derby, rapporte John Percy du Telegraph.

Jagielka est un joueur autonome après avoir quitté les Blades à la fin de la saison dernière. Derby n’a pu recruter des agents libres que cet été en raison d’un embargo strict imposé par l’EFL.

Les Rams ont été fortement inclinés pour descendre cette saison. Ils ont marqué un point lors de la première journée et ont battu Salford City aux tirs au but au premier tour de la Coupe Carabao. Cependant, ils ont concédé deux fois dans les arrêts de jeu en deuxième mi-temps pour s’incliner 2-1 à Peterborough United samedi.

Percy ajoute qu’ils espèrent également signer Sam Baldock après son départ de Reading. L’équipe de Wayne Rooney semble courte à l’avant suite à la blessure de Colin Kazim-Richards.

Sunderland apporte Broadhead

Sunderland a complété le prêt de l’attaquant d’Everton Nathan Broadhead. Le joueur de 23 ans rejoint l’équipe de Lee Johnson pour toute la campagne 2021/22.

Broadhead a déjà passé du temps en League One après avoir été prêté à Burton Albion lors de la campagne 2019/20, où il a marqué trois buts en 22 matchs.

La saison dernière, l’attaquant a marqué 11 fois et enregistré trois passes décisives pour l’équipe U21 d’Everton lors de sa saison de Premier League 2.

✍️ Nous sommes ravis d’annoncer la signature du prêt de Nathan Broadhead d’Everton jusqu’à la fin de la saison 2021-22. Histoire complète… 📝👇 – Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 16 août 2021

Broadhead, qui rejoint Alex Pritchard, Callum Doyle, Corry Evans, Dennis Cirkin et Frederik Alves pour déménager au Stadium of Light cet été, a déclaré : Je suis si heureux d’être ici.

«J’ai eu une bonne pré-saison, m’entraînant et jouant pour la première équipe et voyageant avec eux en Amérique, et je suis sûr que cela m’aidera à démarrer rapidement.

“Cela fait longtemps que je n’ai pas joué devant des fans à cause de la pandémie et Sunderland est un club énorme, alors j’ai hâte d’y aller.”

Signe de Blackburn Clarkson

Les Blackburn Rovers ont finalisé la signature du jeune arrière gauche de Liverpool Leighton Clarkson.

L’adolescent, qui est un ancien détenteur d’un abonnement à Blackburn, rejoint Rovers pour un prêt d’une saison.

Clarkson a été en marge de l’équipe de Liverpool ces derniers mois et a fait ses débuts professionnels lors du match de quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Aston Villa en décembre 2019.

Il a également débuté lors de la victoire 1-0 de Liverpool en FA Cup Replay contre Shrewsbury Town en 2020.

Chukwuemeka fait un déménagement en Premier League

Enfin, Northampton Town a confirmé que l’attaquant adolescent Caleb Chukwuemeka avait rejoint l’équipe de Premier League Aston Villa pour un montant non divulgué.

Le jeune de 19 ans rejoint donc son frère, Carney, qui est un autre produit de l’académie de Northampton.

Chukwuemeka a effectué quatre départs et 24 apparitions de remplacement pour les Cobblers et a marqué à deux reprises.

Autres offres conclues

Kwesi Appiah [Unattached – Crawley Town] Libre

Tom Carroll [Queens Park Rangers – Ipswich Town] Libre

Ben Chevalier [Manchester City – Crewe Alexandra] Prêter

Ethan Laird [Manchester United – Swansea City] Prêter

Dennis Politique [Bolton Wanderers – Port Vale] Prêter

Brad jeune [Aston Villa – Carlisle United] Prêter

Fouad Bachirou [Nottingham Forest – Omonia Nicosia] Libre

Thomas Mayer [Hull City – SKU Amstetten] Libre

