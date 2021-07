Ben Domenech réfléchit à l’héritage culturel du film emblématique .

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, l’éditeur fédéraliste Ben Domenech rejoint la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky à l’occasion du 13e anniversaire de “The Dark Knight” pour expliquer en quoi le film est “l’une des plus grandes œuvres d’art du siècle” et analyser les parallèles entre les situations à Gotham et les problèmes de la société américaine.

“C’est une vraie ville bien ancrée, un vrai univers dans lequel Batman est un élément fantastique. Il se démarque comme étant quelque chose de très étrange et inhabituel pour le reste du monde », a déclaré Domenech.

“Je ne pense pas que ce soit un accident si certains des meilleurs films de super-héros des deux dernières décennies … sont des films qui ont tendance à diminuer en termes de taille et n’ont à aucun moment un faisceau de lumière bleu brillant provenant du ciel qui va détruire la planète. Au lieu de cela, il s’agit de préoccupations beaucoup plus fondées sur le fait de savoir si les gens vivent ou meurent ou si des crimes se produisent dans un paysage urbain. Et c’est quelque chose que je pense que Nolan voulait vraiment faire et il l’a fait avec un certain nombre de personnages différents qui font de Batman moins le personnage principal de cette histoire.

« J’ai pensé à ce qui fondait le film d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant… quelqu’un qui est en quelque sorte pris entre ce qu’il est autorisé à faire, ce que la loi lui permettra de faire et ce qu’il sait qu’il doit faire. Et c’est une tension qui est au cœur de tant de variétés de films américains, que ce soit les westerns ou les films à suspense ou les films des années 70 et autres. Et c’est quelque chose que je pense que nous n’avions vraiment pas vu à ce stade dans le domaine des films de super-héros, mais je pense que nous l’avons beaucoup vu depuis », a déclaré Domenech.

Ecoute maintenant:

https://mp3.ricochet.com/2021/07/Final.mp3

Lien source