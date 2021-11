Ben Napier et Erin Napier sont de retour avec un nouveau spectacle juste à temps pour les vacances. Les Napiers participeront à une émission spéciale intitulée Home Town Takeover: Where Are They Now?. L’émission spéciale d’une heure verra les stars de HGTV retourner à Wetumpka, en Alabama, pour découvrir à quel point Home Town Takeover a eu un impact sur les habitants de la ville et ceux des environs.

Prise de contrôle de la ville natale : où sont-ils maintenant ? sera diffusé le week-end de Thanksgiving. Mardi, HGTV a annoncé que la spéciale serait diffusée le samedi 27 novembre à 20 h HE. Wetumpka a été choisi à l’origine par HGTV pour une série de rénovations qui ont eu lieu dans toute la ville à divers endroits, notamment des restaurants, des espaces publics et des maisons historiques. Erin et Ben retourneront à Wetumpka pour voir comment leur travail acharné a porté ses fruits. Home Town Takeover et le suivi spécial seront disponibles pour regarder sur HGTV et pour diffuser sur discovery+.

Home Town Takeover, qui consistait en six épisodes, a été diffusé sur HGTV en mai 2021. Erin et Ben ont supervisé 12 rénovations majeures, dont une refonte de toute une rue du centre-ville, de la ville et des environs. La série a également présenté un certain nombre d’invités célèbres, dont Sheryl Crow et des stars de HGTV telles que Ty Pennington et Jasmine Roth. Les rénovations ont duré quatre mois. Sur Instagram, Erin a même noté que certaines des rénovations avaient eu lieu au milieu de la pandémie de COVID-19. Wetumpka a été choisi après que HGTV a reçu environ 5 000 soumissions représentant 2 300 villes à travers les États-Unis.

« C’est dommage que les petites villes soient si souvent sous-évaluées parce que vous pouvez y vivre une belle vie », a déclaré Erin lors de l’annonce de Home Town Takeover. « Les gens veulent vraiment croire en un avenir radieux là où ils vivent, mais reconstruire une ville n’est pas une mince affaire. Il faut que chaque membre de cette communauté utilise ses dons et ses compétences pour faire la différence. Jane Latman, présidente de HGTV, a déclaré à propos du projet : » Home Town Takeover inspirera les petites villes à travers l’Amérique car cela leur montrera l’impact que les voisins, les dirigeants locaux et quelques amis qui travaillent ensemble peuvent avoir sur leur communauté. Nous avons vu la puissance de cela à Laurel et nous voulons déclencher ce même changement dans plus de petites villes. »