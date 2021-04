Ben et Jerry’s appellent au démantèlement du système de police américain après la mort de Daunte Wright fat .

La société de crème glacée Ben and Jerry’s appelle au démantèlement des services de police américains après la fusillade mortelle dimanche de Daunte Wright dans la banlieue de Minneapolis.

“Le meurtre de #DaunteWright est enraciné dans la suprématie blanche et résulte de la criminalisation intentionnelle des communautés noires et brunes”, a tweeté la société mardi. «Ce système ne peut pas être réformé. Il doit être démantelé et un véritable système de sécurité publique reconstruit à partir de zéro. #DefundThePolice. “

L’entreprise a été fondée en 1978 à Burlington, dans le Vermont, et vendue en 2000 au conglomérat britannique Unilever.

La société a adopté une position libérale sur d’autres questions récentes, notamment les droits des LGBT et le changement climatique.

L’officier qui a abattu Wright peut être entendu dire dans la vidéo de la caméra du corps de la police de l’incident qu’elle pensait avoir tiré avec son pistolet Taser, pas avec son arme de poing.

