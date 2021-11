Ben et JLo sont allés faire la fête avec leurs enfants et Jen Garner. On dit que le couple était avec Max fils de Jlo, et Samuel fils de Ben, les deux enfants étaient déguisés. Max porte du noir et Samuel est celui avec la perruque blonde.

TMZ dans son rapport dit que JLo et Ben étaient dans le même quartier que Garner. Apparemment, Jen Garner était à une fête d’Halloween dans le même quartier, puis ils disent que l’agence photo dit qu’eux, Ben et JLo sont tombés sur Garner, mais ils n’ont pas été photographiés ensemble (pratique, hein ?).

Mais selon Gens, Jennifer Garner a retrouvé son ex Ben Affleck et Jennifer Lopez alors que les enfants étaient « un des bonbons ou un sort » le week-end d’Halloween.

Les stars ont été aperçues à l’Halloween à Malibu, et à un moment donné, Garner a retrouvé Ben et JLo. Plus tôt ce jour-là, Affleck et Garner ont passé du temps avec leurs enfants à Huckleberry.

« Ils s’entendent tous et l’accent est toujours mis sur les enfants. Jennifer, Ben et Jen Garner veulent tous que les enfants passent un merveilleux Halloween », a déclaré une source à People. «Les enfants sont amis et ils voulaient aller jouer ensemble. C’est logique qu’ils soient tous ensemble. » « Ben travaille à nouveau aujourd’hui, alors ils voulaient profiter d’un week-end en famille. »

Jennifer Garner et Ben Affleck ont ​​trois enfants, Violeta, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans. Le couple s’est séparé en 2015 et a divorcé en octobre 2018. Ben et JLo sont à nouveau ensemble depuis avril.

Ils avaient déjà signalé que Garner approuvait la relation de Ben et JLo… selon une source.

Alors, Ben et JLo sont allés faire un tour avec leurs enfants et Jen Garner. Je me demandais déjà des nouvelles de Ben et JLo ? IL POSSÈDE!