Ben Feldman explique comment Tylor de Monsters at Work se rapporte à Jonah ⋆ 10z de Superstore

Monsters Inc. accueille un nouveau personnage dans son équipe dans la nouvelle série Disney+ Monsters at Work, dont la première avec deux épisodes aura lieu le 7 juillet.

Tylor Tuskmon de Ben Feldman est un effrayant talentueux désireux de rejoindre les rangs de Sully (John Goodman) et Mike (Billy Crystal), mais il y a un hic. L’entreprise vient de transférer sa source d’énergie Monstropolis des cris aux rires. Ci-dessous, Feldman parle de son nouveau rôle dans l’univers préféré des fans, des similitudes de Tylor avec son personnage de Superstore Jonah, et bien plus encore.

Qu’est-ce qui vous a attiré chez Monsters at Work et Tylor ?

Ben Feldman : C’était un oui facile. Ce qui était vraiment cool pour moi, je n’ai jamais été un grand doubleur ou une personne animée… Ils ne voulaient pas de ça, ils voulaient mon bégaiement, mon névrose, mon bégaiement, quoi que je fasse. Ils voulaient du réel, et ils voulaient de l’émotion réellement ancrée, tout ce genre de choses, donc c’était vraiment excitant. Fondamentalement, ils se disaient : “Voulez-vous être une version télévisée de l’un des films les plus cool jamais réalisés, et puis aussi, voulez-vous juste ressembler à vous-même ?” J’étais comme, “Wow, c’est tout ce que j’ai toujours voulu.”

Comment s’est déroulé le processus au moment de l’enregistrement ? Était-ce assez solitaire compte tenu des protocoles COVID-19 ou avez-vous pu enregistrer avec l’un de vos partenaires ?

Très solitaire. Nous le faisons depuis longtemps, donc cela est antérieur à COVID. Ce n’est pas vraiment dans la nature de ces choses que vous puissiez être dans la pièce avec beaucoup d’autres acteurs. J’ai pu le faire un peu avec Henry Winkler, ce qui était génial, je l’aime et je l’ai toujours aimé. Je connais Mindy [Kaling] très bien, mais je n’ai jamais fait ça avec elle. Au début, c’était Bob [Gannaway], qui l’a créé, qui [would] imitez simplement la cadence et le son de quiconque si j’avais besoin que quelqu’un lise avec moi.

Votre personnage Tylor Tuskmon est un effrayant. Quel genre de surprises lui réserve-t-il lorsqu’il arrivera chez Monsters Inc. ?

Tout son monde est bouleversé. C’est ce gamin qui étudie depuis toujours pour être un effrayer et être sur le sol de l’effarouchement. Il a ces grandes cornes, et il est grand, violet et large, juste un candidat parfait pour être un jeune Sully. Son premier jour de travail est notre premier jour à regarder l’émission, et c’est quand ils passent du pouvoir de la peur au pouvoir du rire. Ce qui est en haut est en bas.

La seule chose qu’il sait, c’est qu’il veut réussir, il est agressif et fonceur. Donc, si ça ne va pas être effrayant, alors il va trouver un moyen de se mettre sur cette piste de rire, et c’est son voyage. Tous les autres personnages sont ces obstacles qui [are] tremplin pour lui. C’est ce qu’on commence avec Tylor, pas totalement sympathique, mais on y arrive, promis.

Il est difficile de ne pas voir les similitudes entre le premier jour de Tylor et le premier jour de votre personnage de Superstore Jonah à Cloud 9. Cela a-t-il facilité la relation avec ce rôle?

Ouais, ça a facilité les discussions avec les scénaristes et les réalisateurs, surtout pour moi, quelqu’un qui n’a pas fait beaucoup d’animation [work]. C’était agréable d’avoir ce modèle à mon actif avec Superstore. Il y a beaucoup d’imagination et de blancs que vous devez remplir en tant qu’acteur entrant dans un spectacle animé, surtout si vous ne l’avez jamais fait auparavant. Alors oui, je pense que les similitudes entre Jonah et Tylor m’ont vraiment aidé, presque comme une béquille, dans une certaine mesure, peut-être. Comme, “D’accord, je n’ai pas à m’inquiéter à ce sujet, je sais où il est émotionnellement et physiquement, et tout ce genre de choses, parce que j’ai déjà vécu ça.”

En parlant de Tylor, vous avez mentionné son apparence. Vous a-t-on montré un exemple de ce à quoi il ressemblerait avant de signer ou avez-vous eu des commentaires ?

Il y a longtemps, il y avait une version différente du monstre. Il était jaune et mince, et ressemblait presque à un crayon, ou une girafe, ou quelque chose. Puis ça a changé et ça a évolué vers ça. Je pense que le monstre original était aussi ringard que moi et peut-être doux. Je pense qu’à un moment donné, ils se sont dit : « Est-ce que ce serait drôle si c’était la voix et l’ambiance de Ben, mais sortir de quelque chose qui est en fait grand et intimidant ? » Donc, c’était un commentaire sur le fait que je ne suis pas grand et intimidant, en tant qu’ambiance, mais je pense que c’est ce qui s’est passé.

Monstres au travail, Première de la série, mercredi 7 juillet, Disney+