Ben Foakes a exclu la série de tests de l’Angleterre avec la Nouvelle-Zélande après avoir glissé sur une chaussette et déchiré son ischio-jambier

Ben Foakes ne jouera aucun rôle dans la série de tests de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande après s’être déchiré les ischio-jambiers dans un accident anormal.

Les circonstances étranges entourant la blessure du gardien de guichet ont ouvert la porte à James Bracey pour faire ses débuts internationaux, tandis que Haseeb Hameed est également en ligne pour faire sa première apparition internationale depuis 2016.

Ben Foakes s’est déchiré les ischio-jambiers après avoir glissé une CHAUSSETTE dans le vestiaire

Foakes avait espéré faire son apparition chez lui à Lord’s la semaine prochaine, mais il fait maintenant face à une angoissante absence de trois mois.

Il est entendu qu’il a enfilé une chaussette dans le vestiaire après le match nul de Surrey contre Middlesex dimanche.

Un communiqué de la BCE disait: «Le gardien du Surrey et de l’Angleterre, Ben Foakes, est exclu de la prochaine série de tests LV = Insurance contre la Nouvelle-Zélande après s’être déchiré aux ischio-jambiers gauche. Il sera maintenant évalué et travaillera étroitement à sa réadaptation avec l’équipe médicale de Surrey et devrait rester inactif pendant au moins trois mois.

«L’entraîneur-chef de l’Angleterre Chris Silverwood a appelé le gardien-batteur du Kent Sam Billings et le batteur de premier ordre du Nottinghamshire Haseeb Hameed.

Hameed, dont le dernier test a eu lieu contre l’Inde en novembre 2016, est dans l’équipe pour couvrir le bâton de premier ordre

Sa malchance signifie une promotion instantanée pour le gant du Gloucestershire Bracey, qui est presque certain de prendre le relais chez le cricket. Son apparition serait le point culminant d’une année de travail avec l’équipe dans les coulisses au sein d’une équipe élargie, impressionnant les entraîneurs et les collègues par son dévouement dans la bulle bio-sécurisée.

Le joueur de 24 ans pourrait maintenant être invité à se battre au septième rang contre les Black Caps, mais avait à l’origine été sélectionné comme couverture pour le premier ordre, un rôle qui incombe désormais au renaissant Hameed. Le capitaine du Kent, Sam Billings, est un autre bénéficiaire, ayant été rédigé comme couverture de guichet.

Billings a été impliqué dans la récente Premier League indienne, mais est revenu à l’action nationale plus rapidement que Jos Buttler et Jonny Bairstow, qui n’ont pas été pris en compte.

Il est peu probable que Hameed joue, à moins de nouvelles de blessures, mais son appel est néanmoins important. L’ouvreur a été penché pour de grandes choses quand il a impressionné à l’adolescence dans son arc d’essai en Inde il y a près de cinq ans – surnommé “ bébé Boycott ” par ses coéquipiers – mais est complètement tombé du radar après que sa course initiale ait été terminée par un doigt cassé. .

À son retour au cricket du comté avec Lancashire, il a perdu tout semblant de forme et s’est retrouvé à jouer au deuxième cricket XI après avoir fait une moyenne de moins de 10 en 2018.

Bracey, gardien de guichet de premier ordre du Gloucestershire, a été membre des équipes de test d’Angleterre pendant tout l’hiver au Sri Lanka et en Inde et a été inclus dans l’équipe d’origine de la série néo-zélandaise en tant que couverture pour Foakes et Sibley.

Il a été libéré l’année suivante et repris par le Nottinghamshire, dont l’entraîneur Peter Moores s’est mis à réhabiliter son talent.

Encore juste 24 ans, il a une moyenne de 52,66 cette année dans le LV = Insurance County Championship et a frappé des siècles dans les deux manches contre le Worcestershire le mois dernier. Ce faisant, il a fait face à 635 livraisons, un nouveau record de compétition, et a montré que sa durabilité au niveau du pli était de retour en parfait état de fonctionnement.

Sa présence en tant que remplaçant de Rory Burns, Dom Sibley et Zak Crawley, les trois premiers de premier choix, suggère que l’entraîneur-chef de l’Angleterre Chris Silverwood a été très attentif.