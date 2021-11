Ben Foster dit à la star d’Arsenal qu’il est un « bon joueur »

Photo de Robin Jones/.

Ben Foster a fait l’éloge du gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale et a déclaré qu’il était « l’un des meilleurs » de la Premier League, comme il l’a dit à sa chaîne YouTube Cycling GK.

L’homme de Watford a mis en ligne des images des coulisses de la défaite 1-0 de son équipe contre Arsenal dimanche dernier, où il a déclaré à Ramsdale après le match qu’il était un « bon » joueur.

MAN UNITED « devrait nommer à nouveau David Moyes »

BridTV

6504

MAN UNITED « devrait nommer à nouveau David Moyes »

896844

896844

centre

13872

Alors que Ramsdale a obtenu une cage inviolée pendant le match, ce fut également un match exceptionnel pour Foster entre les bâtons, notamment en sauvant le penalty de Pierre-Emerick Aubameyang en première mi-temps.

En vérité, s’il n’y avait pas eu le joueur de 38 ans, cela aurait pu être beaucoup plus pour les Gunners.

Néanmoins, c’est ce que Foster a dit à Ramsdale alors que le duo se tenait sur le côté du terrain Emirates après le match du week-end.

« Le gars qui, je pense, est l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League », a déclaré Foster. « Ce gars ne plaisante pas.

« Il est correct. Il sort pour des croix. Il donne un coup de pied comme une légende et fait des arrêts massifs.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Le stock de Ramsdale ne fait que continuer d’augmenter et de nombreuses personnes ont maintenant des œufs sur le visage après l’avoir critiqué pendant l’été.

Lorsque l’international anglais a été acheté pour beaucoup d’argent par Mikel Arteta, il a suscité le mécontentement de certains quarts des fans d’Arsenal.

Le fait que Ramsdale ait été relégué lors de saisons consécutives – pour Bournemouth et Sheffield United – n’a pas aidé sa cause et a été utilisé contre ses qualités.

Mais ces coups à élimination directe qu’il a reçus, il se relève maintenant et prouve qu’il est un joueur bien meilleur grâce à cela.

Dans d’autres nouvelles, Report: West Ham envisage déjà une décision de janvier pour un attaquant «vraiment impressionnant» qui ne peut pas arrêter de marquer