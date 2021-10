Ben Foster révèle ce que Mohamed Salah lui a demandé après que Liverpool ait battu Watford

Mohamed Salah a approché Ben Foster après que Liverpool a écrasé Watford (BT Sport)

Ben Foster a félicité Mohamed Salah pour sa question « intelligente » après que Liverpool ait battu Watford plus tôt ce mois-ci.

Les hommes de Jurgen Klopp ont remporté de confortables vainqueurs 5-0 à Vicarage Road avec Salah, Sadio Mane et un triplé de Roberto Firmino assurant la victoire.

Après le coup de sifflet à temps plein, Salah a approché Foster pour lui demander dans quel sens il aurait plongé si Liverpool avait obtenu un penalty pendant le match.

Et le gardien de Watford pense que la question de Salah montre pourquoi l’attaquant de Liverpool est déterminé à devenir le meilleur joueur du monde.

‘Oh mon Dieu, [Liverpool] sont la machine la plus bien huilée, bien percée [team]. Je pense que peut-être, j’ai même déjà joué contre dans toute ma carrière », a déclaré Foster sur The Cycling GK.

«Mais ce dont je veux parler en particulier, c’est celui de Mo Salah. À propos de ce qu’il m’a dit à temps plein et qui m’a fait penser : « Oh mon Dieu, tu es tellement professionnel, tellement motivé, tu veux être le meilleur possible.

Mohamed Salah a déjà marqué 10 buts en Premier League cette saison (.)

«Donc, ils viennent de gagner le match 5-0, Mo Salah, je pense, a marqué un but dans ce match. Mais il est venu me voir à plein temps. Il a un peu mis la main sur sa bouche parce qu’il ne voulait pas vraiment que les caméras le captent autant. Mais il est monté et il est parti ; « Ben, Ben », j’ai dit : « d’accord, ouais ? Tu as raison? »

‘Et il est parti, « si j’avais eu une pénalité dans quel sens auriez-vous plongé? » Maintenant, dès qu’il a dit ça, j’ai pensé, oh tu es intelligent, intelligent. Parce que nous faisons nos recherches, tous les gardiens de but font leurs recherches sur les attaquants, et nous essaierons de savoir où leurs quatre ou dix derniers penaltys ont pu être passés », a ajouté Foster.

«Par exemple, et les cinq derniers penaltys de Mo Salah, il les a placés à la droite du gardien de but. Alors je l’ai regardé et je suis allé, ‘Je serais allé à ma droite. J’aurais plongé à ma droite parce que tu as mis tes cinq dernières pénalités à droite.

«Et un grand sourire est apparu sur son visage, un grand sourire, et il a dit:« Oui, merci. J’ai besoin de savoir, j’ai besoin de savoir.

«Donc, non content de gagner le match 5-0 et de marquer un but et d’être l’homme du match, et de marquer un but incroyable, il doit connaître les petits détails de son prochain match. S’il obtient cette pénalité, de quelle manière doit-il la formuler ?

«Et pour moi, c’est… c’est pourquoi Mo Salah est parmi les meilleurs. Il est au sommet.

