Ben Foster révèle que l’expérience finale de l’Euro 2020 à Wembley pourrait dissuader son fils d’aller à un autre match en Angleterre après avoir reçu des billets de Kieran Trippier

Ben Foster a révélé que son fils avait été repoussé pour aller aux matchs en Angleterre après avoir assisté à la finale de l’Euro 2020 avec des billets de Kieran Trippier.

Des personnes sans billets ont violé la sécurité à Wembley, et le directeur général de la Football Association, Mark Bullingham, a déclaré lundi qu’un examen complet aurait lieu sur ce qui s’était passé.

Les fans anglais se sont réunis à Wembley Way quelques heures avant le coup d’envoi et Foster a déclaré qu’une atmosphère toxique se préparait

Il a accusé des ” ivrognes ivres ” d’avoir tenté de forcer le stade sans billets.

L’animatrice de talkSPORT, Laura Woods, a révélé de première main les scènes honteuses dont elle a été témoin avant la pièce maîtresse, affirmant que c’était un «carnage» devant les portes de la Maison du football.

Et Foster a mis en lumière certaines des scènes peu recommandables dont il a été témoin lors de la finale.

“J’ai emmené mon fils – il a 11 ans – et nous étions dans le taxi sur le chemin du match et je cherchais sur Internet ce qui se passait à Wembley et j’ai commencé à voir les choses démarrer”, a-t-il déclaré vendredi. talkSPORT Petit-déjeuner spectacle.

Foster a reçu des billets d’élite de Trippier pour la finale de l’Euro 2020

« Les fusées éclairantes, les bouteilles brisées et les gens qui poussent à travers les barricades. Tout de suite, je pense : “Je n’ai pas besoin de ça”.

« Lorsque vous descendez du taxi, vous pouvez vraiment ressentir un peu de tension dans l’air.

« Je suis allé à la demi-finale Italie-Espagne et c’était une très bonne ambiance. Tout le monde était à l’aise et c’était un très bon moment d’être là.

“Pour le match contre l’Angleterre, c’était complètement différent. Des ennuis se préparaient. Je pouvais dire que si le jeu n’allait pas dans le sens des Anglais, ce ne serait pas un endroit agréable.

« À l’intérieur du stade, c’était un endroit agréable, une atmosphère agréable. J’ai eu la chance d’obtenir des billets auprès de Kieran Trippier et j’étais dans et parmi les épouses, les amis et les familles.

La police a été débordée par le nombre de fans sur Wembley Way

“Puis après le match, c’est redevenu un peu toxique. Les choses que vous pouviez entendre crier – je devais juste sortir de là le plus tôt possible.

“Heureusement, nous sommes sortis de là, mais ce n’était pas beau à voir.”

Foster admet que l’expérience de son fils l’a peut-être dissuadé d’assister aux futurs matchs de l’Angleterre.

Il a ajouté: “Je pense que c’est le cas pour les matchs anglais, pour être honnête. Pour les jeux de Watford ou de West Brom, c’est une bouilloire complètement différente.

«Cela lui a laissé un petit goût amer dans la bouche et je pouvais dire qu’il n’était pas à l’aise.

« Une fois la première barricade de billetterie franchie, nous avons attendu 45 bonnes minutes et il n’y avait pas de police.

“Nous avons vu des fans essayer de se précipiter dans les tourniquets et une fois qu’ils ont été escortés par des stewards, il n’y avait pas de police pour les emmener, alors ils se sont contentés de plonger dans un autre tourniquet.”