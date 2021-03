Ben Foster se moque de la gravité de son bilan contre Sergio Aguero et Man City alors que le gardien de Watford lit les statistiques

Ben Foster a eu un temps torride à jouer contre Man City au cours de sa carrière et a les statistiques pour le confirmer.

Le gardien de Watford a rejoint talkSPORT Breakfast et en tant que joueurs de Premier League d’hier et d’aujourd’hui saluent le sortant Sergio Aguero, il n’avait pas peur de souligner ses propres problèmes contre l’Argentin.

Ben Foster a concédé sept buts à la star de Man City, Sergio Aguero

Aguero est sur le point de quitter l’Etihad après dix ans et a donné des défenses à travers le pays des cauchemars au cours de la dernière décennie.

Foster était dans le but lorsque City a battu Watford 6-0 lors de la finale de la FA Cup 2019. La saison suivante les a vus gagner 8-0 et 4-0 contre les Hornets.

Certains pourraient simplement donner leur avis sur un adversaire, mais le gardien de but est venu armé de quelques statistiques pour souligner à quel point son équipe a lutté contre le club de Manchester.

« Les cinq meilleurs joueurs contre lesquels j’ai joué, Aguero est sans aucun doute là-bas avec Harry Kane et Rooney », a déclaré Foster à talkSPORT.

Foster est venu pour talkSPORT Breakfast armé de statistiques incroyables

«Drogba aussi, oh mon Dieu.

«Je ne peux me baser que sur les joueurs contre lesquels j’ai joué, sans aucun doute Aguero – c’est une blague absolue.

«J’ai quelques statistiques ici si vous voulez que je les passe en revue.

«Chaque fois que j’ai joué contre Man City dans le passé, ça ne s’est jamais bien passé. J’ai été le destinataire de certains stinkers absolus.

«Je pensais que je vais passer en revue mes statistiques de carrière contre Man City et voir comment je vais.

«Au total, j’ai joué 20 matchs contre Man City et j’en ai gagné un. J’en ai fait deux et perdu 17. Cela ne se passe jamais vraiment bien.

«Nous avons marqué 18 buts contre Man City et j’ai concédé 58 buts contre eux.»

Foster dit qu’Aguero était l’un des meilleurs attaquants auxquels il a été confronté

Ally McCoist ne pouvait pas croire que Foster avait fourni des statistiques pour montrer à quel point il avait été nul contre City.

McCoist a déclaré: «J’adore ça. Ce que nous obtenons normalement, ce sont les gens qui viennent sur cette émission avec des statistiques pour prouver à quel point ils sont bons … maintenant vous l’avez amené à un niveau différent. «

Foster est allé plus loin et pense que City était là-haut avec les meilleures équipes de Premier League que nous ayons jamais vues.

« Je pense que Man City pour moi, en tant que gardien de but, a toujours été l’équipe du danger », a déclaré Foster. «Ce n’est pas un manque de respect pour Liverpool, car quand ils étaient dans leur faste, ils étaient incroyables, mais Man City en tant qu’équipe était la seule équipe qui, à mon avis, pouvait vous exposer à tout moment.

«Le 8-0 par exemple, nous étions cinq vers le bas après 18 minutes. C’était scandaleux.

«Je me souviens avoir essayé de parler à mes défenseurs et de dire » calmez-vous simplement « et c’était comme s’ils avaient glacé, ils étaient complètement partis.

«Ce n’était pas une expérience agréable.

«Man City en plein débit était probablement l’une des meilleures équipes de Premier League que nous ayons vues, la Man City de l’ère moderne.

«Man United à l’époque était implacable, ils étaient comme Liverpool la saison dernière. Gagnerait les matchs 1-0, 2-1 et continuerait à produire des résultats.

«Vous avez toujours su que si vous n’étiez pas dans votre jeu, ils pourraient marquer cinq ou six buts assez facilement.»

Le gardien de Watford a également fait des comparaisons entre Chelsea Didier Drogba et Aguero car il détestait jouer contre eux.

Didier Drogba était aussi un autre joueur que Foster n’a jamais aimé affronter

« Drogba était toujours quelqu’un contre qui je détestais jouer parce qu’il avait tout, il avait absolument tout », a ajouté Foster.

«Il avait de la puissance, du rythme et était bon dans les airs. Il pouvait tout finir, très similaire à Sergio Aguero.

«Ils n’avaient presque pas besoin d’un backlift, ils pouvaient le mettre au fond du filet.

«J’ai trouvé Didier Drogba très difficile à affronter.

« Sergio Aguero a marqué sept buts contre moi, je ne peux pas le dénigrer non plus. »