Ben Foster s’entretiendra avec la Premier League pour utiliser les séquences d’en-but de GoPro sur YouTube alors que le gardien de Watford veut continuer les vidéos brillantes après la promotion

Ben Foster a révélé à talkSPORT que les négociations avec la Premier League commenceront bientôt sur l’utilisation d’une caméra GoPro pendant les matchs pour ses vidéos YouTube populaires.

Le gardien de Watford a accumulé 572 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, “The Cycling GK”, après avoir utilisé la caméra pour filmer l’action de goalmouth dans le championnat, ainsi que d’autres vidéos hilarantes des environs de Vicarage Road et d’autres clubs.

Il a fourni des images fascinantes, même si certains joueurs ont pris un grand plaisir à célébrer devant la caméra une fois qu’ils ont marqué.

Watford a remporté la promotion en Premier League la saison dernière à la première demande.

Foster veut continuer à mettre sa GoPro dans le but, mais des problèmes pourraient survenir car il aurait besoin de l’autorisation de la Premier League.

L’homme de 38 ans a signé un accord de licence avec l’EFL afin qu’il puisse publier des clips sur sa page YouTube, et il espère accepter quelque chose de similaire maintenant qu’il est de retour dans l’élite.

S’adressant à talkSPORT, Foster a déclaré: «Nous allons bientôt commencer à les contacter pour voir ce qu’ils en pensent. Tout le monde sait que c’est une bonne nouvelle et ils rigolent bien.

“Que nous puissions ou non mettre la GoPro à l’arrière du but, je pourrai toujours faire la même chose et revenir dans ces stades incroyables de la Premier League et faire les Vlogs et vous montrer les coulisses.”

Il a ajouté: “Quiconque est en Premier League, aidez-moi s’il vous plaît.”

Le gardien de but de Watford était au talkSPORT Breakfast organisé par Laura Woods, Ally McCoist et Andros Townsend.

Foster en a profité pour interroger Townsend sur son avenir et a laissé entendre que l’ailier devrait le rejoindre du côté nouvellement promu, ou tout simplement dans le cadre de son équipe de tournage !

Townsend n’a plus de contrat avec Crystal Palace cet été et envisage son prochain déménagement, n’ayant pas encore reçu de nouvelle offre de contrat pour rester avec les Eagles.

Foster a déclaré : « Que faites-vous la saison prochaine, Andros ? Avez-vous signé pour quelqu’un ?

Townsend a répondu : « Je suis disponible, voulez-vous que je tienne la caméra ? Je peux tout faire!”

Foster a ajouté : « Je veux juste te voir chanter cette chanson d’initiation. Les gens veulent voir ça.

Townsend a chanté une brillante interprétation de Stand By Me au début de sa carrière dans l’équipe de jeunes de Tottenham.

Lorsqu’on lui a demandé s’il chanterait la même chanson dans son prochain club, il a répondu : « Je pense que je la mélangerais et la changerais. Je ne l’ai pas fait depuis cinq ans, alors je devrais probablement commencer à y penser.