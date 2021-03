Ben Howard sort un nouvel album acclamé «  Collections From The Whiteout  »

Auteur-compositeur-interprète Ben Howard a enfin sorti son prochain album très attendu Collections From The Whiteout via Republic Records.

Créée en collaboration avec Aaron Dessner du National, Collections From The Whiteout est née de l’existence éphémère d’Howard voyageant de New York, du Devon et de son domicile à Paris. Avec les pistes les plus remarquables « Follies Fixtures » et «Le mème de Crowhurst» ce nouvel épisode démontre un changement chez Howard alors qu’il commence à réfléchir davantage sur le monde dans lequel il se trouve.

Pour célébrer cette sortie, Howard présentera également un événement de diffusion en direct mondial unique et exclusif. Tourné à la Goonhilly Earth Station sur la péninsule de Lizard à Cornwall, Howard et son groupe interpréteront pour la première fois la tracklist du nouvel album. Le livestream aura lieu le 8 avril, des billets pour l’événement peuvent être achetés ici.

Howard a également laissé tomber le clip vidéo de la piste « Désolé gamin, » la neuvième piste de l’album. Librement inspiré par Anna Sorkin (la femme russe qui se faisait passer pour une héritière allemande milliardaire), le clip représente de nombreux personnages de divers horizons, qui habitent un appartement et qui entrent et sortent de leur propre chef.

Discutant de la création de l’album, Howard a déclaré: «J’ai eu une phase où ça allait être un disque concept. Je n’avais pas l’impression d’avoir beaucoup de choses sur moi-même sur lesquelles je voulais écrire, alors je cherchais des morceaux de fil d’actualité et de petites histoires intéressantes.

«Ensuite, quand vous le bricolez, vous essayez d’intégrer des mots, vous l’étirez et tout à coup vos tics normaux commencent à se nourrir et les chansons finissent par être en partie sur vous-même en partie sur quelqu’un d’autre. C’est une sorte de fusion… Je voulais écrire un dossier conceptuel, mais j’ai été distrait.

Après sa sortie, Collections From The Whiteout a déjà été acclamé par la critique avec l’écriture de Pitchfork: «En travaillant avec Aaron Dessner, l’auteur-compositeur-interprète anglais affine ses compositions et élargit sa zone de confort, expérimentant des éléments de jazz et de fiction historique.»

La collection de Ben Howard’s From The Whiteout peut être achetée ici, avec un disque vinyle spécial.