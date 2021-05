Ben Kingsley est Salvador Dali dans la première image de Mary Harron’s Dali Land ⋆ .

]]>]]>

Après avoir terminé sa production au Royaume-Uni, Deadline a dévoilé la première image de Ben Kingsley, lauréat d’un Oscar dans le rôle de Salvador Dali dans Terre de Dali, le prochain film de Psycho américain la réalisatrice Mary Harron, qui voit l’artiste légendaire flanqué d’Andreja Pejić (La fille dans la toile d’araignée) comme sa muse Amanda Lear et Barbara Sukowa (Deux d’entre nous) comme sa femme Gala.

Terre de Dali se déroule à New York et en Espagne en 1973 et «raconte l’histoire des dernières années du mariage étrange et fascinant entre le peintre espagnol emblématique et son épouse dominatrice, Gala, alors que leur lien apparemment inébranlable commence à se stresser et à se rompre.

Le nouveau venu Christopher Briney incarne James, un jeune assistant désireux de se faire un nom dans l’industrie, qui se retrouve plongé au centre du monde remarquable et inattendu de l’excentrique Dalí alors qu’il l’aide à se préparer pour une grande exposition en galerie.

Avec Kingsley, Pejić et Sukowa, Terre de Dali stars également Rupert Graves (Sherlock) en tant que bras droit de Dalí, le capitaine Moore, Suki Waterhouse (Mauvaise conduite) en tant que Ginesta et Mark McKenna (Le lac d’hiver) comme Alice Cooper, avec Ezra Miller (Justice League de Zack Snyder) apparaissant également comme un jeune Dalí.

