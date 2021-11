Ben Napier recrute l’aide de deux stars bien-aimées de Discovery Channel pour aider à répandre la joie de la saison dans un spin-off de vacances de sa série à succès Discovery+ Home Town: Ben’s Workshop. La star de la rénovation fera équipe avec le capitaine Sig Hansen, star de la série Discovery Deadliest Catch, et sa fille Mandy Hansen pour Home Town: Ben’s Holiday Workshop, a annoncé le streamer cette semaine.

Prévu pour la première le dimanche 26 décembre à 22 h HE sur discovery+, le spécial verra Napier accueillir le duo père-fille dans son atelier pour faire des créations spéciales en bois juste à temps pour Noël. Les Hansen ne seront pas les seuls invités surprises, car Napier fera également équipe avec le danseur et personnalité de la télévision Stephen « tWitch » Boss et son épouse Allison Holker Boss, animatrice de Design Star: Next Gen. Le trio sera construire un écran mural interactif pour un espace de jeu local pour enfants.

Le spécial des fêtes arrive au milieu des nouvelles du renouvellement de la saison 2 pour Home Town: Ben’s Workshop. Un spin-off de la série HGTV bien-aimée de Napier Home Town, la série de rénovation dans laquelle il joue aux côtés de sa femme Erin Napier, Home Town: Ben’s Workshop se concentre sur Napier alors qu’il élabore de nouveaux projets avec des amis célèbres. La série a été créée sur discovery+ en janvier 2021 et a vu Napier rejoint par l’astronaute Scott Kelly, la légende du tennis Martina Navratilova, le comédien Loni Love et le chanteur country Chris Lane. Le streamer a remis un renouvellement de la saison 2 en août.

« J’ai toujours aimé les grands projets que nous réalisons pour Home Town parce qu’Erin et moi aidons à faire une différence pour les propriétaires et pour des quartiers entiers », a déclaré Napier à l’époque. « Maintenant, j’ai l’avantage supplémentaire de partager plus de ma passion sur Home Town: Ben’s Workshop. Montrer la patience et les détails qui entrent dans le travail du bois avec les fans qui voulaient voir plus de ce processus est un rêve devenu réalité. »

Ville natale: L’atelier de vacances de Ben n’est pas le seul spécial de vacances de la ville natale dans lequel Napier jouera. Un an après que la star de HGTV et sa femme ont quitté leur ville natale de Laurel, Mississippi pour entreprendre un projet de rénovation à l’échelle de la ville dans Home Town Takeover, le couple est sur le point de retourner à Wetumpka, en Alabama, pour voir l’impact des rénovations sur les habitants de la ville. L’émission spéciale d’une heure, intitulée Home Town Takeover: Where Are They Now?, est prévue le samedi 27 novembre à 20 h HE sur HGTV. Il sera également disponible en streaming sur discovery+. Ville natale: Ben’s Holiday Workshop sera disponible en streaming sur discovery+ le dimanche 26 novembre à 22 h HE.