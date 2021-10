Ben Napier partage un cliché rare avec son frère aîné

Ben Napier a pris du temps dans son emploi du temps chargé pour accorder une attention particulière à une personne importante dans sa vie. Alors que la star de Home Town et son épouse Erin Napier continuent de filmer leur série à succès HGTV, Napier s’est rendu vendredi sur les réseaux sociaux avec quelques rares photos célébrant l’anniversaire de son frère aîné Sam Napier.

Pour marquer l’occasion spéciale, Napier a partagé deux photos sur Instagram, la première le capturant avec son frère au milieu d’une conversation et la seconde montrant Sam au volant. Napier a partagé avec les fans dans la légende : « Savez-vous ce que c’est aujourd’hui ?? C’est l’anniversaire de l’oncle Sam !! Mon seul frère aîné. » Il a plaisanté en disant que son frère « a l’air plutôt bien dans notre flanelle aussi » et a encouragé ses abonnés à « lui dire joyeux anniversaire », quelque chose qu’ils étaient plus que impatients de faire alors que la section des commentaires était inondée de messages de joyeux anniversaire.

Alors que les Napier s’éloignent généralement du partage de photos de famille, préférant conserver une certaine intimité dans leur vie, c’est maintenant la première fois que les fans sont présentés à Sam. Dans un article de blog de 2015, Erin a écrit sur la relation unique que son mari partageait avec ses trois frères, Sam, Tom et Jesse.

« C’est peut-être parce que je viens d’une petite famille, mon seul frère est du sexe opposé et beaucoup plus âgé que moi, mais je suis infiniment fasciné par la façon dont il peut y avoir 4 frères, séparés de quelques années à peine, tous coupés du même tissu génétique, tous complètement opposés à bien des égards, et tous exactement les mêmes dans d’autres », a-t-elle écrit, décrivant Sam comme un professeur de mathématiques, un amateur de bière artisanale et un cuisinier talentueux. Erin a surnommé Tom le « frère Napier imberbe et colérique » qui : a toujours voulu voir le monde derrière le volant de Peterbilt. » Elle a ajouté que Jesse est le « frère introspectif qui se laisse emporter par des questions et des réflexions sur les grandes choses. » Quant à son mari ? Erin l’a décrit comme » intrépide dans toutes les situations sociales « , ajoutant » il aime faire des choses, réparer des choses « .

Les fans étaient bien sûr déjà au courant de ce dernier fait à propos de Napier, qui a joué aux côtés de sa femme dans leur série bien-aimée HGTV Home Town depuis sa première en 2016. La série suit le couple alors qu’ils revitalisent des propriétés historiques dans leur ville natale de Laurel, Mississippi. Les Napier ont mis leurs compétences en rénovation à travers la majesté pour le spin-off Home Town Takeover, et Napier aime également montrer ses compétences dans la série Ben’s Workshop, qui a été renouvelée pour une deuxième saison à diffuser sur discovery+. Le couple peut ensuite être vu dans Home Town Saison 6, dont le tournage a commencé.