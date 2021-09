Ben Platt révèle quel aspect coupé de la comédie musicale du cher Evan Hansen qui lui manque dans le film

L’adaptation des comédies musicales sur scène à la durée d’un film entraîne généralement la coupure d’un certain nombre de chansons et de scènes. Cher Evan Hansen n’a pas fait exception à cet égard, avec Stephen Chbosky et sa compagnie apportant des modifications à l’histoire pour une vision unique du film. J’ai eu le privilège de parler avec Ben Platt avant la sortie du film, où je lui ai demandé quel aspect coupé de la comédie musicale il avait le plus manqué cette fois-ci. Mais plutôt qu’une chanson coupée comme “Anybody Have a Map?” c’était un morceau de dialogue. Comme il l’a expliqué,