Ben Roethlisberger aurait pris une grande décision sur l’avenir avec les Steelers

2021 pourrait être la dernière saison pour Ben Roethlisberger. Selon Adam Schefter d’ESPN, Roethlisberger a déclaré en privé à d’anciens coéquipiers et à certains au sein de l’organisation qu’il s’attend à ce que cette année soit sa dernière saison en tant que quart-arrière des Steelers. Il est peu probable que Roethlisberger annonce la nouvelle publiquement, car les Steelers cherchent à obtenir une place en séries éliminatoires. Mais des sources ont déclaré à ESPN que Roethlisberger approchait cette saison comme si c’était sa dernière.

Roethlisberger a 39 ans et est dans la dernière année de son contrat. Il a passé ses 18 saisons entières avec les Steelers, ce qui est le plus de saisons avec une équipe par un quart-arrière dans l’histoire de la NFL. Il est probable que Roethlisberger pourrait prendre sa retraite de la NFL puisqu’il a déclaré qu’il ne cherchait pas à jouer ailleurs.

Actuellement, les Steelers ont une fiche de 6-5-1 avec cinq matchs à jouer. Si les séries éliminatoires devaient commencer aujourd’hui, les Steelers seraient à l’extérieur car ils sont à la huitième place du classement de l’AFC. Dimanche, les Steelers ont remporté une victoire bien méritée en battant les Ravens de Baltimore 20-19. Après le match, Roethlisberger a été interrogé sur le rapport de cette saison étant sa dernière avec les Steelers.

« Je ne l’ai pas dit à tout le monde, non », a déclaré Roethlisberger dimanche soir, selon ESPN. « Honnêtement, nous venons juste d’en finir avec ce match, je suis épuisé. Nous jouons dans quelques heures, on dirait. C’est mon objectif. Je me concentre sur le Minnesota et ce que nous devons faire pour nous préparer. « Je vais régler ce problème après la saison. J’ai toujours été une personne qui joue un match à la fois, une saison à la fois. Je vais rester comme ça. »

L’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, a également pesé sur le rapport. « Il n’y a rien à gérer », a déclaré Tomlin. « Ben ne permet pas que cela devienne un problème. Ben a été assez solide en termes d’expressions qu’il est singulièrement concentré sur ce que nous faisons maintenant. Il traitera ces choses de l’autre côté de cela. voyage, et je suis avec lui là-dessus. »

Roethlisberger a été sélectionné par les Steelers n ° 11 au classement général en 2004. Au cours de sa carrière, Roethlisberger a été sélectionné six fois pour le Pro Bowl et a été nommé recrue offensive de l’année. Il a également mené les Steelers à trois apparitions au Super Bowl tout en en remportant deux.