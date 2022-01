Ben Roethlisberger envoie un message aux fans des Steelers après avoir joué dans un match à domicile apparemment final

Ben Roethlisberger n’a pas officiellement annoncé sa retraite de la NFL, mais il semble qu’il ait joué son dernier match à domicile pour les Steelers de Pittsburgh. Lundi soir, les Steelers ont remporté une victoire de 26-14 sur les Browns de Cleveland pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires. Et après le match, Roethlisberger a étreint ses coéquipiers des Steelers ainsi que les joueurs des Browns avant d’embrasser les fans au Heinz Field.

« C’est chez nous », a déclaré Roethlisberger par Pro Football Talk. « Je suis né dans l’Ohio mais je vis ici et je serai toujours là. Ces fans, et cet endroit, signifient tellement pour moi et ma famille et le seront toujours. J’ai toujours dit qu’ils étaient les meilleurs fans de tous les sports, et je m’en tiendrai à ça jusqu’au jour de ma mort. Pour voir tous les signes et les maillots et les serviettes et les entendre m’encourager en sortant de la serviette, je ne sais pas que je vais jamais mis en mots.

Roethlisberger a également remercié ses coéquipiers pour leur soutien. « Ce match était très spécial pour moi », a déclaré Roethlisberger. « Je leur ai dit merci, à quel point cet endroit et ils comptent pour moi … Je suis tellement béni de jouer à ce jeu pendant longtemps. » Pour les Steelers, ils auront besoin d’aide pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais Roethlisberger quitte son terrain en vainqueur et selon ses propres conditions s’il décide de prendre sa retraite.

Les Steelers ont sélectionné Roethlisberger au premier tour du repêchage de la NFL en 2004. Depuis lors, il est le quart partant des Steelers et a mené l’équipe à trois participations au Super Bowl avec deux victoires. Roethlisberger a participé au Pro Bowl six fois et a été le leader des verges par la passe de la NFL à deux reprises (2014, 2018). Il détient également les records de la ligue pour le plus grand nombre de matchs en carrière de 500 verges par la passe (4) et le plus grand nombre de passes complétées lors d’un match régulier ou d’après-saison (47).

« Assez spécial de les avoir ici, de le comprendre et de savoir ce qui se passe », a déclaré Roethlisberger à propos de la présence de sa famille, selon le site officiel des Steelers. « Ils ont de la chance de ne pas avoir à aller à l’école demain. Cet endroit, Heinz Field, est si spécial pour moi. Tout comme cette ville. Je suis très reconnaissant et béni d’appeler cet endroit, alors merci à tous les fans et tout le monde. »