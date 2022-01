Ben Roethlisberger et les Steelers dominent les Browns pour rester dans le mix des séries éliminatoires

Ben Roethlisberger a réussi 123 verges avec un touché et une interception lors de probablement son dernier départ au Heinz Field, et les Steelers de Pittsburgh ont affronté les apathiques Cleveland Browns 26-14 lundi soir pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires.

Pittsburgh (8-7-1) a besoin d’une victoire à Baltimore la semaine prochaine combinée à une défaite d’Indianapolis contre Jacksonville pour atteindre les séries éliminatoires pour la 12e fois en 18 saisons de Roethlisberger.

Il l’a rarement fait seul. La recrue Najee Harris a couru pour un record en carrière de 188 verges et un touché, Chris Boswell a botté quatre buts sur le terrain et TJ Watt a limogé Baker Mayfield à quatre reprises pour lui donner 21 1/2 sur la saison, un de moins que le record de la NFL établi par Hall of Le célèbre Michael Strahan en 2001.

La défense de Pittsburgh a limogé Mayfield neuf fois en tout alors que Cleveland (7-9) – qui a été éliminé des séries éliminatoires dimanche – a inexplicablement mis le match sur les épaules en lambeaux de Mayfield plutôt que de nourrir le porteur de ballon Nick Chubb contre la pire défense de pointe de la NFL.

Chubb a couru 12 fois pour 58 yards tandis que Mayfield l’a lancé 37 fois, complétant seulement 16, pour 185 yards avec deux touchés et deux choix, faisant à peine un argument convaincant pour être la solution à long terme de l’équipe à une position où l’instabilité a été la norme depuis des décennies.

Les choses sont bien différentes à Pittsburgh. À plus d’un titre.

Roethlisberger, maintenant âgé de 39 ans, a défini la franchise depuis le moment où il a remplacé Tommy Maddox, blessé, en tant que recrue, deux semaines après le début de la saison 2004.

La foule à guichets fermés rugit alors que Roethlisberger courait sur le gazon du Heinz Field pour la 135e fois en tant que quart-arrière partant et commençait à scander « Let’s Go Ben ! Let’s Go Ben ! alors qu’il se dirigeait vers le tirage au sort d’ouverture. C’était un honneur que Roethlisberger a pris tout seul après que ses coéquipiers et co-capitaines Cam Heyward et Derek Watt l’aient laissé marcher seul vers le logo du milieu de terrain.

Roethlisberger avait les larmes aux yeux lors d’une interview d’après-match avec ESPN.

« Je suis tellement reconnaissant envers ces fans et cet endroit. Il n’y a aucun endroit comme ça », a-t-il déclaré.

Roethlisberger a pris soin de souligner qu’il n’avait pas l’intention de faire les deux derniers matchs de sa 18e saison de cérémonie.

Le quart-arrière des Pittsburgh Steelers Ben Roethlisberger (7) prend le terrain avant un match de football de la NFL contre les Browns de Cleveland, le lundi 3 janvier 2022, à Pittsburgh. (AP Photo/Gene J. Puskar)

Le réservoir est peut-être bas, mais il n’est pas vide, et il a montré des flashs – brièvement, en tout cas – du jeu qui a fait de lui un double champion du Super Bowl et un Hall of Famer chaque fois qu’il décide que c’est fini.

Une fausse épaule ici. Une étape dans la poche là-bas. Les pieds ne bougent plus aussi vite qu’avant. Son bras ne livre pas avec la précision du passé. Les soulèvements qui s’étendent sur le terrain ont été largement remplacés par des dinks et des dunks conçus en partie pour le protéger derrière une ligne offensive qui n’est pas aussi talentueuse que les groupes qu’il a dirigés vers les séries éliminatoires avec régularité.

Pourtant, s’il y a eu une constante au cours de la carrière de Roethlisberger, c’est sa maîtrise des Browns, qui ont passé le natif de l’Ohio au profit de l’ailier rapproché Kellen Winslow Jr. lors du repêchage de 2004.

La victoire de Roethlisberger a amélioré son record à 26-3-1 contre Cleveland et a fourni une petite revanche moins d’un an après avoir lancé quatre interceptions lors d’une défaite au premier tour en séries éliminatoires à domicile contre les Browns en janvier dernier.

Cette nuit était censée être le point de départ de Cleveland à l’approche de 2021. Cela ne s’est tout simplement pas produit. Les blessures et le jeu incohérent de Mayfield, entre autres, obligeront les Browns à regarder les séries éliminatoires à domicile pour la 18e fois au cours des 19 dernières années.

Les Steelers ont construit un avantage de 13-0 derrière la 417e passe de touché en carrière de Roethlisberger, un flip de 5 verges à Diontae Johnson en première mi-temps qui a marqué le premier touché de Pittsburgh en première mi-temps depuis avant Thanksgiving.

Cleveland y est brièvement revenu au troisième quart lorsque Mayfield a frappé David Njoku pour un score de 6 verges, mais il n’y aurait pas de retour. Pas avec Watt renforçant sa candidature de joueur défensif de l’année et une défense qui a été au mieux de mauvaise qualité pendant une grande partie des deux derniers mois, invoquant une menace qui lui manquait depuis de longues périodes.

Et Harris a montré qu’il pouvait diriger l’offensive de Pittsburgh chaque fois que l’ère post-Roethlisberger commence.

BLESSURES

Browns : Perdu CB Greedy Williams en première mi-temps à cause d’une blessure à l’épaule et LB Sione Takitaki à une blessure à l’épaule en seconde mi-temps. CB Denzel Ward est sorti au troisième trimestre avec un problème à l’aine, épuisant davantage les sécurités de départ secondaires déjà manquantes Ronnie Harrison et John Johnson.

SUIVANT

Cleveland : termine une saison décevante à domicile dimanche contre le champion de l’AFC North Cincinnati.

Pittsburgh: Cherche à balayer Baltimore pour la deuxième saison consécutive dimanche et à obtenir un peu d’aide ailleurs.