Ben Roethlisberger fait une grande annonce sur l’avenir avec les Steelers de Pittsburgh

Ben Roethlisberger sait que sa carrière dans la NFL tire à sa fin, mais il semble que la fin approche à grands pas. En s’adressant aux journalistes jeudi, le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh a révélé que le match de l’équipe contre les Browns de Cleveland lundi soir pourrait être son dernier match à domicile avec l’organisation.

« En regardant la situation dans son ensemble, je dirais que tous les signes indiquent que cela pourrait être ça – la saison régulière, c’est-à-dire », a déclaré Roethlisberger, selon ESPN. « Je sais que nous avons encore une chance d’obtenir potentiellement un match éliminatoire là-bas si les choses tournent mal et que nous nous occupons des affaires et que les choses doivent arriver. Dans le grand schéma des choses, en termes de saisons régulières, les signes pointent dans cette direction que cela pourrait être ça. »

Roethlisberger, 39 ans, est revenu chez les Steelers cette saison après avoir réduit son salaire. Il a passé toute sa carrière à Pittsburgh et a mené l’équipe à deux victoires au Super Bowl. ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que Roethlisberger avait déclaré à certains membres de l’organisation que 2021 serait la dernière saison de sa carrière dans la NFL.

« Cela fait 18 ans, presque la moitié de ma vie que j’ai donnée à cette ville, à cette équipe et à ces fans », a déclaré le quart-arrière de 39 ans. « Mais ce qui est amusant, c’est que je sais que je l’ai encore dans le réservoir pour y aller cette semaine et la semaine prochaine et lui donner tout ce que j’ai pour faire tout ce que je peux pour nous amener dans les séries éliminatoires. C’est toujours le but ultime, de gagner un Lombardi. C’est toujours mon objectif. Nous ne sommes pas encore sortis de cette affaire. »

Actuellement, les Steelers ont une fiche de 7-7-1 et un demi-match de retard sur les Dolphins de Miami pour la dernière place du côté de l’AFC des séries éliminatoires. Ils doivent remporter leurs deux derniers matchs de saison régulière pour avoir une chance de participer aux séries éliminatoires pour la deuxième année consécutive. Depuis que Roethlisberger est devenu le quart partant en 2004, les Steelers ont participé aux séries éliminatoires 11 fois. Ils ont également remporté huit titres de l’AFC North, sont apparus cinq fois dans le championnat de la conférence de l’AFC et ont fait trois apparitions dans le Super Bowl. Roethlisberger a été nommé recrue offensive de l’année en 2004 et a été sélectionné six fois pour le Pro Bowl.