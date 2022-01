Ben Roethlisberger, Josh Allen et plus

Cela fait quatre semaines depuis ma dernière série de choix d’accessoires, depuis que COVID-19 a commencé à faire des ravages dans la NFL. Cependant, avec les séries éliminatoires qui approchent et quelques places en séries éliminatoires encore à gagner pour la dernière semaine de la saison, je suis de retour avec une liste de gagnants prêts à aider leurs équipes à franchir la bosse lors de la semaine 18… ou pas.

Au cours de la semaine 14, ma dernière sélection, j’ai raté de peu une deuxième semaine consécutive 5-1 grâce à une blessure subie par Lamar Jackson, qui a été retiré contre les Browns avant de frapper le dessus sur sa ligne de précipitation. La marque de 4-2 a été un autre effort solide, alors j’espère que la rouille figurative ne gâchera pas ma course.

Semaine 14: 4-2 (Saison : 14-10)

AJ Brown, Tennessee Titans : Plus de 70,5 verges sur réception (-114) contre les Houston Texans



Les Titans peuvent verrouiller la tête de série de l’AFC avec une victoire et n’auront pas un meilleur adversaire pour le faire que les humbles Texans. La défense contre la passe de Houston accorde près de huit verges par réception cette saison, et ils sont encore pires contre la course.

Une approche offensive équilibrée du Tennessee devrait détourner l’attention de Brown et lui permettre de prospérer dans des situations de passage. La seule question est de savoir si l’offensive de Houston peut garder le jeu assez serré pour forcer les tentatives de passe de l’autre côté. Ils ont fait la première réunion, et je soupçonne qu’ils le feront à nouveau dimanche.

Josh Allen, Buffalo Bills : Plus de 35,5 verges au sol (-114) contre les Jets de New York



Josh Allen s’est précipité pour deux tentatives et trois verges au plus bas de la saison la dernière fois que les Bills ont affronté les Jets. Depuis ce match, il a été limité à moins de 35 verges à seulement deux reprises en sept matchs. Je suppose que son manque de course à New York était moins lié à ce que faisaient les Jets et plus à l’offensive de Buffalo qui avait de meilleures options pour déplacer le ballon.

Dimanche, il aura toujours ces autres options, mais je pense qu’il utilise davantage ses jambes en raison de conditions plus froides et potentiellement plus humides. Allen a couru sur au moins 60 verges lors de matchs consécutifs, il a donc clairement utilisé une force dans son jeu à son avantage. Cela ne s’arrête probablement pas dans un match où les Bills peuvent remporter l’AFC Est.

Taysom Hill, New Orleans Saints : moins de 206,5 verges par la passe (-114) contre les Falcons d’Atlanta



Hill a lancé pour plus de 200 verges à deux reprises en quatre départs, y compris son dernier match contre les Panthers. Cependant, il y a deux choses contre lui pour atteindre ce nombre à Atlanta.

D’une part, les Falcons sont terribles contre la course, il appartiendrait donc aux Saints de garder les choses sur le terrain avec toutes leurs options de précipitation talentueuses, Hill inclus. La Nouvelle-Orléans ne rendra pas les choses faciles pour l’offensive d’Atlanta. Ainsi, le script du jeu peut ne pas demander à Hill de passer beaucoup, ce qui devrait également limiter ses opportunités.

Josh Jacobs, Las Vegas Raiders : Plus de 59,5 verges au sol (-112) contre les Chargers de Los Angeles



Les quarts-arrières seront au centre de l’attention dans cette confrontation d’ennemis de la division dans l’espoir de décrocher leurs billets pour les séries éliminatoires, mais les demis offensifs joueront probablement un rôle énorme dans l’attaque qui prévaut également. Josh Jacobs et Austin Ekeler pourraient tous deux avoir des matchs percutants, mais un seul d’entre eux affronte une défense qui a alloué plus de 135 verges au sol par match. C’est Jacobs.

Soixante verges, c’est beaucoup demander à Jacobs, qui n’a atteint ce nombre que quatre fois cette saison. Cependant, il l’a fait lors de ses deux derniers matchs consécutifs et il sera nécessaire cette semaine pour soulager les épaules de Derek Carr. Rex Burkhead (qui joue pour les Texans si vous n’étiez pas au courant) a couru pour 149 verges sur les Chargers il y a deux semaines, il n’est donc pas question pour Jacobs d’avoir un gros match.

Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers : Moins de 232,5 verges par la passe (-114) aux Ravens de Baltimore



Si Big Ben n’a pas pu terminer sa carrière avec un match à Pittsburgh, il n’y a probablement pas d’autre meilleur endroit pour le terminer qu’à Baltimore. Ces Ravens ont été les plus grands rivaux des Steelers pendant le séjour de Roethlisberger à Pittsburgh, et il voudra avoir un gros match pour mettre fin non seulement à sa carrière mais aussi à leur saison. De même, les Ravens voudront mettre fin aux espoirs de Pittsburgh en séries éliminatoires et envoyer Roetlisberger au coucher du soleil avec un L.

Il n’y aura pas beaucoup de joueurs en bonne santé du côté de Baltimore capables de ralentir une grande partie de ce que Pittsburgh veut faire offensivement. Mais celui qui est actif pour Baltimore n’aura pas besoin de faire grand-chose pour empêcher Roethlisberger de lancer à plus de 230 mètres. Il prend sa retraite pour une raison, dont la moindre n’est pas son incapacité à pousser le ballon sur le terrain. Avec une moyenne de seulement 6,2 verges par tentative, il devrait lancer beaucoup de balles pour atteindre ce nombre. Je ne suis tout simplement pas sûr qu’il lui soit nécessaire de lancer autant de fois.

Tua Tagovailoa, Dolphins de Miami : moins de 223,5 verges par la passe (-114) contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre



En deux matchs en carrière contre la Nouvelle-Angleterre, Tagovailoa a lancé pour 145 et 202 verges, respectivement. Maintenant, je suis censé penser qu’il va craquer 223 ? Certainement pas. Il n’a pas lancé plus de 205 verges lors de ses trois derniers matchs et défendre la passe est une force de la Nouvelle-Angleterre.

Les Patriots n’accordent que 192 verges par la passe par match cette saison. Au cours des neuf dernières semaines, Josh Allen est le seul quart-arrière à lancer plus de 200 verges contre eux.

