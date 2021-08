Ben Sasse explose le discours de Biden sur l’Afghanistan ⋆ 10z viral

Le sénateur Ben Sasse (R., NE) assiste à une audience du Comité judiciaire du Sénat à Washington, DC, le 16 juin 2020.

Lors d’une apparition sur CNN lundi, le sénateur républicain Ben Sasse a critiqué le discours du président Biden à la nation qui a doublé sa décision de retirer les forces militaires américaines d’Afghanistan, laissant un vide de pouvoir à exploiter et à occuper par les talibans.

Le sénateur a reproché à Biden d’avoir catalysé le fiasco de la politique étrangère en Afghanistan, qualifiant la bévue de plus flagrante que la retraite américaine lors de la chute humiliante de Saigon en 1975 pendant la guerre du Vietnam.

«Nos troupes leur ont promis que les États-Unis ne feraient jamais demi-tour et n’auraient un autre moment lâche comme ce qui s’est passé à Saigon. C’est pire que ce qui s’est passé à Saigon. Ce qui s’est passé à l’aéroport aujourd’hui est un moment plus honteux que ce qui s’est passé à Saigon. Et Biden sort de son bunker en essayant de faire un discours de campagne photo où il attaque le peuple afghan pour être venu à cet aéroport », a-t-il déclaré.

Sasse a accusé l’administration Biden d’être responsable de l’effondrement de l’armée afghane. Biden a suggéré lundi que les soldats afghans abandonnaient tout espoir et cédaient la mission aux talibans, sans fournir davantage de contexte sur ce qui a motivé la dissolution.

Certains législateurs républicains, tels que Sasse, ont rejeté l’affirmation de Biden selon laquelle l’armée afghane a tout simplement perdu la volonté de mener ses propres batailles. Certains ont souligné que la décision de l’administration Biden de retirer un soutien aérien du pays a rendu la force de combat afghane inopérante. Combiné au fait que les États-Unis ont également interdit aux entrepreneurs américains de rester dans le pays pour entretenir les avions afghans, certains législateurs républicains ont soutenu que l’armée afghane était en mesure d’échouer sous la direction de Biden.

« Ils se sont battus avec nous, et nous avons dit qu’ils seraient en sécurité, et son administration a miné la confiance de ces personnes qui se battaient. Bizarrement, dans l’une des grandes bévues de l’histoire militaire, nous avons évacué la base aérienne de Bagram au milieu de la nuit. Pourquoi? Pourquoi aurions-nous évacué la base aérienne de Bagram ? L’administration Biden a miné la confiance des combattants en Afghanistan », a-t-il déclaré.

Parmi les autres réactions critiques au discours de Biden figurait celle du sénateur républicain Mitt Romney, qui faisait écho aux commentaires antérieurs de Sasse selon lesquels la solution de politique étrangère en Afghanistan n’aurait jamais dû être traitée comme une dichotomie rigide entre pleine occupation et retrait au hasard.

« L’échec du président à reconnaître son retrait désastreux n’apporte aucun réconfort aux Américains ou à nos partenaires afghans dont la vie est en jeu », a déclaré Romney. “Contrairement à ses affirmations, notre choix n’était pas entre une retraite précipitée et mal préparée ou rester pour toujours. La décision d’accorder une plus grande priorité à une promesse politique qu’à la vie d’hommes, de femmes et d’enfants innocents est une tache sur la réputation de l’Amérique et sape notre crédibilité dans le monde.

La journaliste de CNN, Clarissa Ward, a déclaré au présentateur Jake Tapper que les Afghans entendraient le discours de Biden comme des “mots creux”.

“Le président a dit que l’argent s’arrêtait avec lui, mais, en fait, le discours était plein de reproches et de reproches”, a déclaré Ward. “Il y avait très peu de choses à faire, d’assumer des responsabilités ou même, oserais-je le suggérer, de présenter une sorte d’excuses au peuple afghan.”

Pendant ce temps, le sénateur Tom Cotton (R., Ark.) a déclaré que Biden était “dangereusement déconnecté de la réalité” dans une interview avec Fox News.

“Le président semblait totalement inconscient des conditions sur le terrain”, a déclaré Cotton. «Il a agi comme si ce retrait se déroulait de manière ordonnée, alors qu’en fait, nous avons des centaines, voire des milliers, d’Américains coincés derrière les lignes des talibans qui n’ont pas d’instructions claires sur la façon de se rendre à l’aéroport et de sortir du pays. “

