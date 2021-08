Ben Shapiro à MSNBC affirmant que le système de contribution est raciste : “Vous avez réussi” dans ce système

L’animateur de médias conservateur Ben Shapiro a critiqué le commentateur de MSNBC Malcolm Nance pour avoir plaidé en faveur d’une théorie critique de la race alors qu’il avait « réussi » dans la société américaine.

Dans une interview de vendredi sur “Real Time with Bill Maher”, Shapiro a décomposé les complexités de la théorie critique de la race et ce qu’elle remet en question aux États-Unis sur le plan social, politique et économique.

“La théorie critique de la race soutient essentiellement que le racisme est ancré dans tous les systèmes de la société américaine et que toute sorte de système neutre est en fait un prétexte pour le pouvoir racial”, a déclaré Shapiro.

“Même des choses qui sont prétendument bonnes, en termes de race, tant qu’elles défendent ces systèmes plus larges, des choses comme le capitalisme, des choses comme la méritocratie, ces choses ne sont que des prétextes pour le pouvoir”, a-t-il poursuivi. “Et donc, en termes pratiques, toute disparité équivaut à une discrimination.

“Si vous pouvez voir une statistique où les Noirs sous-performent les Blancs, cela signifie que le système a été mis en place au profit des Blancs et que les Blancs ont le devoir de démolir ces systèmes afin d’atténuer le racisme implicite dans ces systèmes », a ajouté Shapiro.

Nance a déclaré qu’il approuvait la définition de Shapiro de la théorie critique de la race.

“Je suis d’accord avec toutes ces suppositions parce qu’elles sont fondées sur la vérité”, a déclaré Nance.

Le commentateur de MSNBC a poursuivi en alléguant que des politiques historiques telles que le Scalp Act de 1747 et le Chinese Exclusion Act de 1882 sont délibérément occultées dans l’éducation américaine.

“Ce sont des choses dont nous ne parlons pas”, a ajouté Nance.

Shapiro a riposté et a déclaré: “Vous semblez être un assez bon bénéficiaire de la méritocratie parce que vous avez du mérite.”

“Si vous allez critiquer la méritocratie comme une excroissance de la suprématie blanche, alors vous allez devoir démolir le système dans lequel vous avez réussi parce que vous avez du mérite.”

Nance a suggéré plus tard qu’il pensait que la théorie critique de la race avait été “détournée” par l’extrême gauche et visait en fait à garantir que l’histoire soit correctement enseignée dans les écoles – et non à inculquer un sens inverse du racisme dans la culture anti-blanche.

Shapiro a accusé Nance d’avoir tenté de “redéfinir” la théorie critique de la race et a déclaré qu’il s’agissait d’un “truc sémantique bon marché”.