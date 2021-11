Ben Shapiro : La Vague Rouge et la Stratégie Démocratique du Suicide

Cette semaine, la réalité a riposté contre l’utopie électorale démocrate. Depuis 2012, les démocrates sont convaincus qu’une nouvelle coalition politique durable et presque imbattable était en train de se former : une coalition largement composée d’électeurs blancs ayant fait des études universitaires, de femmes, de jeunes Américains et de minorités raciales. Cette coalition dépasserait la « vieille majorité blanche » en recul démographique et remporterait victoire sur victoire. Comme Ruy Teixeira et John Halpin l’ont écrit pour le Center for American Progress à la suite de la réélection d’Obama, « la forte majorité progressiste d’Obama – fondée sur une coalition multiraciale, multiethnique et interclasse en faveur d’un militant … est réelle et grandit et reflète le visage et les croyances des États-Unis au début du 21e siècle. » Le CAP a qualifié cette nouvelle stratégie de « point culminant d’un projet de plusieurs décennies visant à construire une coalition progressiste électoralement viable et idéologiquement cohérente dans la politique nationale ».

Depuis 2012, les démocrates poursuivent cette chimère. Au lieu de voir la victoire d’Obama en 2012 comme un témoignage de la compétence politique unique d’Obama, ils ont doublé la stratégie de la PAC : plus de progressisme, plus de politique raciale. Lorsque cette stratégie a échoué en 2016, ils l’ont attribué à l’ingérence électorale russe et à la propagande de Facebook. Lorsque le président Joe Biden a remporté les élections en 2020, ils ont annoncé que leur stratégie avait été justifiée – même si l’élection était plutôt manifestement un référendum sur l’ancien président Donald Trump personnellement, pas une preuve de leur génie stratégique.

Et donc, les démocrates ont mal interprété les feuilles de thé. Biden a été élu pour faire deux choses : ne pas être Trump et restaurer un sentiment de modération et de stabilité à la Maison Blanche. Il a réussi le premier, principalement parce que personne n’est Trump. Il a complètement échoué dans le second. C’est parce que Biden a rejeté la prémisse centrale de sa propre candidature, appelant à plus de dépenses sociales que n’importe quel président de l’histoire, abandonnant l’Afghanistan aux talibans sans raison géostratégique apparente, adoptant le langage radical des militants antiracistes, écrasant le COVID- restrictif- 19 politiques via l’État administratif et qualifiant ses opposants de fanatiques et de terroristes nationaux adjacents au 6 janvier. Les Biden Mini-Me comme Terry McAuliffe en Virginie ont imité la stratégie.

Le résultat, comme on pouvait s’y attendre, a été un désastre – pas seulement en Virginie, mais dans tout le pays. En Virginie, un État Biden a gagné par 10 points, McAuliffe est tombé en flammes, une républicaine noire est devenue lieutenant-gouverneur, un Américain d’origine cubaine est devenu procureur général et le GOP a pris la Chambre des délégués; dans le New Jersey, un candidat anonyme est mort même avec le gouverneur démocrate célèbre par les médias, Phil Murphy ; à Buffalo, New York, India Walton, socialiste démocrate soutenue par le sénateur Chuck Schumer, a implosé contre un candidat écrit ; à Minneapolis, le mouvement « defund the police » s’est brisé sur les rochers de la réalité, les électeurs rejetant massivement le démantèlement du service de police ; à New York, Eric Adams est devenu maire et s’est rapidement engagé à travailler avec les nouveaux membres du conseil municipal républicain.

Désormais, les démocrates ont le choix. Ils peuvent soit revenir au centre – arrêter de pousser un sac de dépenses « Build Back Better » qui est impopulaire et inutile – ou ils peuvent aller de l’avant. Ils peuvent arrêter d’insister sur le langage du Projet 1619 dans l’enseignement public – ou ils peuvent exiger que les parents se taisent. Ils peuvent doubler le progressisme ou essayer de trouver une troisième voie clintonienne.

À l’heure actuelle, il semble qu’ils vont embrasser plus de cloches à vache. Les médias et la réponse démocrate à la Virginie semblent dépenser davantage ; plus étiquetant l’opposition parentale au radicalisme comme raciste et homophobe ; plus de bavardages sur Trump et le 6 janvier pour détourner l’attention de leurs propres échecs.

C’est une stratégie audacieuse, Cotton. Nous verrons comment cela fonctionne pour eux.

Mais pour les démocrates, une évaluation sérieuse du paysage politique – une évaluation qui pourrait se terminer par l’évaluation réaliste que la coalition d’Obama n’est pas inévitable, qu’il y a des électeurs changeants en Amérique, que la politique doit être dirigée vers chaque électeur – pourrait être tout simplement trop difficile. Mieux vaut vivre dans un monde imaginaire dans lequel Obama est président pour toujours, sa coalition est durable et stable, et plus de progressisme est toujours la réponse.

Mais 2022 approche. Et la fantaisie rencontrera à nouveau la réalité pour un parti démocrate engagé dans des contrevérités fondamentales sur le public américain.

