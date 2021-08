Ben Shapiro qualifie 1/6 de prisonniers de “diaboliques”, et dit qu’ils devraient finir par “pourrir en prison” .

Ben Shapiro a qualifié les prisonniers du 6 janvier de « mauvais », ajoutant qu’ils « finiront tous par pourrir en prison comme ils le devraient », tout en restant totalement silencieux sur les preuves que les forces de l’ordre fédérales secrètes intégrées dans la foule pro-Trump ont orchestré, incité à , et a participé à la percée du Capitole ce jour-là.

Ben Shapiro, qui avait auparavant plaidé en faveur de la vaccination obligatoire des citoyens américains, et a été « boosté par l’ombre » par Facebook, a qualifié les prisonniers du 6 janvier qui seraient soumis à la torture de « mauvais », ajoutant qu’ils « finiront tous par pourrir en prison. comme il se doit » lors d’un débat sur Malcolm Nance dans l’émission de Bill Maher. (VOIR PLUS: VIDÉO: Andrew Torba, PDG de Gab, explique pourquoi Big Tech Darling Ben Shapiro est une «opposition contrôlée»)

Nance a faussement accusé le président Donald Trump d’avoir organisé « 40 000 personnes pour assiéger le Capitole » afin « d’arrêter la démocratie américaine », ce à quoi Shapiro a rétorqué, notant que 40 000 personnes n’ont pas agressé le Capitole. Cependant, Shapiro a ajouté “cela ne fait pas la lumière sur le mal de ces gens, qui finiront tous par pourrir en prison comme ils le devraient”.

Notamment, l’expert de Twitter Jack Posobiec a soutenu la déclaration douteuse de Shapiro, affirmant qu’il avait fait sauter son adversaire du débat, Malcolm Nance, “hors de l’eau le 6 janvier”, y compris lorsqu’il a déclaré que les manifestants non violents qui sont emprisonnés indéfiniment en raison d’accusations mineures sont ” mal” et devrait “pourrir en prison”.

Ben Shapiro vient de faire sauter Stolen Valor Malcolm hors de l’eau le 6 janvier Malcolm Nance est un menteur et un fraudeur pic.twitter.com/HrnaXGFAjg – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 7 août 2021

Alors que Shapiro a fait remarquer que Nance confondait les prisonniers du 6 janvier avec 75 millions d’électeurs Trump, il n’a exprimé aucune inquiétude concernant les informations selon lesquelles les prisonniers du 6 janvier, détenus dans des installations de DC avec des antécédents d’abus sexuels sur des détenus, sont soumis à la torture par rapport aux conditions observées à Guantanamo Bay, et Shapiro n’a pas non plus reconnu les récents rapports montrant des preuves selon lesquelles les forces de l’ordre fédérales secrètes ont organisé, incité et participé à la violence et à la violation du Capitole le 6 janvier. (VOIR PLUS: VIDEO: Daily Wire Hosts Shill for Big Business, « Nous devons augmenter les impôts des pauvres »)

Le 2 août, le journaliste de National File Andrew White a rejoint le rédacteur en chef de National File Tom Pappert sur National File TV pour discuter de ce que nous savons maintenant des événements qui se sont produits le 6 janvier et des rapports étonnants suggérant que les prisonniers sont maltraités et maltraités comme ils sont emprisonnés indéfiniment plus de 8 mois après que beaucoup ont été arrêtés.