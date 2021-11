Ben Shephard défend la réponse virale de Homer Simpson au point de basculement

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

L’animateur de Tipping Point, Ben Shephard, a pris la défense du candidat qui a stupéfié Internet avec sa mauvaise réponse à propos du poète Homer.

Dans le jeu-questionnaire, Dom, un professeur d’école de Manchester, a réussi à mélanger le poète grec Homer avec le personnage de dessin animé Homer Simpson.

En discutant du moment emblématique, qui a été surnommé la «plus grande mauvaise réponse de tous les temps», Ben a ri: «Bénis-le, Dom était un gars si adorable.

« C’est tellement drôle parce que j’étais absent et tout d’un coup, j’ai commencé à recevoir des notifications de ce clip et il a été coupé tout de suite … C’est une réponse tellement parfaite mais bien sûr tout le monde pensait que c’était Homer Simpson! »

Sa co-animatrice de Good Morning Britain, Kate Garraway, a admis qu’elle savait exactement le genre de pression que Dom était soumis à l’émission, ajoutant: » Cela dépend de l’endroit où vous vous trouvez au moment où la question est posée! J’ai connu Tipping Point, tout peut arriver !’

« Qui a dit que la télévision était stupide ? » Le Dr Hilary Jones est intervenu.

Pendant ce temps, l’équipe ne pouvait pas trop blâmer Dom pour sa mauvaise réponse, car Ben avait presque du mal à bien poser la question en studio – après avoir filmé les scènes et avoir la réponse à portée de main.

La scène incroyable s’est produite lorsqu’on a posé une question à Dom sur l’un des écrivains les plus grands et les plus influents de tous les temps.

« Dans ses poèmes épiques, Homère se réfère souvent au nectar comme à la boisson des dieux et à quelle autre substance comme leur nourriture ? Ben a interrogé.

Ben a été choqué après la réponse hilarante de Dom (Photo: ITV)

Sans perdre de temps, Dom a répondu: « Je sais qu’il aime les beignets », bien sûr, faisant référence à l’obsession du personnage des Simpson pour la friandise sucrée.

La caméra a ensuite tourné vers Ben, qui se tenait la bouche grande ouverte, l’air complètement abasourdi.

Mais le chaos ne s’est pas arrêté là car Ben a ensuite demandé à la concurrente Lindsey ce qu’elle aurait répondu.

— J’aurais aussi dit des beignets, dit-elle en hochant la tête. « Oui, de la bière et des beignets. »

Finalement, après que Ben ait relu la question, le couple a réalisé son erreur cruciale.

Bien qu’ils aient fait un peu un cauchemar dans la série, ils ont définitivement conquis les cœurs à travers le pays avec ce moment hilarant.

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur ITV. Tipping Point est diffusé en semaine à 16 heures sur ITV.

