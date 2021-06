Ben Simmons a été jeté sous le bus par les 76ers après la défaite du septième match

Ben Simmons est entré cette saison sans savoir s’il finirait l’année avec les 76ers de Philadelphie. Le nouveau directeur général Daryl Morey a clairement indiqué qu’il s’intéressait à son ancien joueur James Harden alors que le gardien de la superstar se forçait à sortir des Houston Rockets. Les Sixers et les Brooklyn Nets se disputaient Harden, le premier aurait construit un package autour de Simmons et le dernier offrirait tous les choix possibles et les échanges de choix dans leur arsenal.

Harden finira par être échangé à Brooklyn, mais ce sont les 76ers qui ont grimpé au classement. Philadelphie a décroché la tête de série n ° 1 de la Conférence de l’Est malgré le fait que le candidat MVP Joel Embiid ait raté 21 matchs, et Simmons a été une grande raison du succès de l’équipe. Il était dans le mix pour le joueur défensif de l’année toute la saison (il a finalement terminé deuxième derrière Rudy Gobert) et a aidé Philly à terminer n ° 2 en efficacité défensive. Offensivement, Simmons a de nouveau affiché les mêmes forces et faiblesses qu’il a toujours eu, mais son jeu semblait s’intégrer un peu plus dans une équipe des Sixers qui a soudainement joué avec un meilleur espacement grâce aux ajouts de Seth Curry et Danny Green pendant l’intersaison.

Simmons a été efficace au premier tour alors que Philadelphie a battu les Wizards de Washington en cinq matchs, égalant ou dépassant ses moyennes de la saison dans la plupart des catégories. Les Sixers sont entrés dans la série du deuxième tour contre les Hawks d’Atlanta, tête de série n ° 5, en tant que grand favori, mais les Hawks ont volé le match 1 à Philly et ont immédiatement montré qu’ils pouvaient participer à cette série.

Les Hawks iraient gagner un match de slugfest 7, 103-96, pour se qualifier pour la finale de la conférence et terminer la saison des Sixers au deuxième tour. Simmons a eu beaucoup de mal tout au long de la série, devenant la cible de la faute intentionnelle des Hawks – il n’a réalisé que 32,7% de ses lancers francs dans la série – montrant une incapacité totale à marquer en fin de match. Simmons a combiné pour seulement 19 points au total au cours des trois derniers matchs de la série. Alors que les fans n’ont pas tardé à blâmer Simmons pour la sortie prématurée des Sixers, son entraîneur-chef a refusé l’opportunité de lui donner un vote de confiance avec l’organisation avant l’intersaison.

Lorsqu’on lui a demandé après le match si Simmons pouvait être le meneur d’une équipe championne, Doc Rivers a répondu qu’il ne savait pas.

« Je ne connais pas la réponse à cela pour le moment. » -Doc Rivers après qu’on lui ait demandé si Ben Simmons pouvait être meneur dans une équipe de championnat. pic.twitter.com/rw51V7rkRE – SportsCenter (@SportsCenter) 21 juin 2021

Simmons a eu ses moments dans le match 7 pour terminer avec cinq points, 13 passes décisives et huit rebonds sur 2 tirs sur 4 depuis le terrain en 36 minutes, mais sa nuit et sa série resteront finalement dans les mémoires comme un échec. C’est un jeu qu’il n’a pas joué et qui va rester avec lui avant l’intersaison.

Alors que les Hawks tiraient de l’arrière par deux points avec 3:30 à jouer, Simmons a dépassé Danilo Gallinari d’Atlanta et a jeté un coup d’œil au panier. Il a décidé de laisser passer le tir et de le distribuer à son coéquipier Tobias Harris, qui a été victime d’une faute et a divisé les lancers francs.

Embiid a appelé le jeu en particulier lors de sa conférence de presse d’après-match après la défaite du 7e match des Sixers.

Citation complète de Joel Embiid: “Je veux dire, je vais être honnête. Je pensais que le tournant était quand nous – je ne sais pas comment le dire – mais je pensais que le tournant était juste que nous avions un tir ouvert et nous a fait un lancer franc et nous avons raté l’autre, puis ils sont descendus et ont marqué… – Rich Hofmann (@rich_hofmann) 21 juin 2021

Lisez celui-ci comme vous le souhaitez :

Joel Embiid s’il aimerait voir les Sixers revenir l’année prochaine : “C’est une question délicate.” – Bryan Toporek (@btoporek) 21 juin 2021

Voici ce que Simmons avait à dire après le match à propos de ses difficultés :

Simmons : “Nous avons perdu, ça craint, je suis qui je suis, c’est ce que c’est, ce n’est pas facile de gagner… la première chose que je vais faire est de me vider l’esprit et d’avoir un bon mental.” – Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) 21 juin 2021

On dirait que Simmons jouait effrayé qu’il soit sali tout au long de la série. Son attaque a été particulièrement timide au quatrième quart, quand il a fait tout ce qu’il pouvait pour éviter de tirer.

C’est une statistique sauvage.

Ben Simmons 4ème trimestre de cette série :

Jeu 1 : 2-2 FG

Jeu 2: 0-0 FG

Jeu 3: 1-1 FG

Jeu 4: 0-0 FG

Jeu 5: 0-0 FG

Jeu 6 : 0-0 FG

Jeu 7 : 0-0 FG – Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) 21 juin 2021

Le manque de capacité de tir de Simmons a freiné sa carrière depuis qu’il est devenu le choix n ° 1 au repêchage de la NBA 2016. Simmons n’a pas fait de trois au cours des deux premières saisons de la NBA et a combiné cinq fait trois au cours des deux dernières années. Ce n’est pas seulement que Simmons ne peut pas faire des trois, c’est qu’il n’a pas non plus confiance en ses lancers francs. Il a été entre 57% et 62% sur la ligne des fautes tout au long de sa carrière de quatre ans, mais il a terminé les séries éliminatoires avec seulement 33,8% sur 71 tentatives.

Simmons est un bon joueur, mais il vous laisse constamment en redemander. Son formidable combinaison de taille, de vitesse et de maniement du ballon à 6’10 devrait faire de lui un attaquant monstre, mais son inquiétude face aux lancers francs l’empêche d’essayer de finir plus souvent dans la peinture. Ses chiffres offensifs ont été assez similaires au cours des quatre années où il a joué dans la ligue. Les critiques voient un joueur qui ne semble jamais vouloir vraiment améliorer ses lacunes.

La défense et la facilitation de Simmons ont été cruciales pour le succès de Philly, mais ses limites font également de lui un handicap majeur en tant que menace de score, surtout en fin de match. Lorsque les Sixers ont été éliminés, les fans ont largement spéculé que Simmons serait échangé pendant l’intersaison. On verra si ça arrive. On dirait que ça va être une longue intersaison pour Simmons et les Sixers de toute façon.