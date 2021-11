Ben Simmons accuse les Philadelphia 76ers d’avoir aggravé ses problèmes de santé mentale

Il ne reste que peu ou rien qui puisse être corrigé dans la relation entre Ben Simmons et 76ers de Philadelphie. Le futur transfert du joueur australien vers une autre franchise NBA semble s’écrire, surtout après le dernier chapitre du feuilleton.

Selon Shams Charania (.), Simmons a accusé les Sixers de ne pas l’aider dans son processus de récupération psychologique. Et pas seulement cela, mais il souligne qu’ils sont coupables d’aggraver ces problèmes de santé mentale, en essayant de le forcer à jouer le plus tôt possible.

Ben Simmons pense que la tactique des 76ers aggrave sa santé mentale au lieu de le soutenir, et veut le juger mentalement apte afin de le forcer à jouer. Citations de son agent, le PDG de Klutch Sports, Rich Paul, et réponse des responsables de l’équipe : https://t.co/wrBAA9S05l – Shams Charania (@ShamsCharania) 12 novembre 2021