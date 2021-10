Ben Simmons allègue des problèmes de santé mentale chez les Philadelphia 76ers

Quelque chose d’étrange sous-tend l’affaire Ben Simmons et les dernières nouvelles peuvent générer un véritable tremblement de terre dans de nombreux médias en raison de la façon dont ils ont traité ce feuilleton. L’Australien a été critiqué et attaqué par l’opinion publique, mais depuis quelques semaines la position de 76ers de Philadelphie semble avoir changé, laissant derrière lui toute trace de belligérance et essayant de protéger le joueur. Cela pourrait donner des indices sur ce qui s’en venait et que c’est devenu officiel ce matin après qu’une conversation de la base avec ses coéquipiers a fuité dans les vestiaires. Joel Embiidl et Tobias Harris ont apporté leur ferme soutien à Simmons sur ESPN, qui a également vu la franchise mettre toutes les ressources à sa disposition pour tenter de l’aider.

Dans cette conversation, Ben a dit à ses collègues qu’il avait besoin de temps et d’espace. Il pense que tout ce qui a été vécu depuis leur chute l’an dernier en séries éliminatoires a été trop dur pour lui et a fait des ravages sur le plan mental, étant totalement incapable de jouer. Il n’a pas l’air prêt à retourner sur le terrain, même pas à s’entraîner, et il pense qu’il doit réfléchir pour prendre une décision. Il semble qu’Embiid l’ait interrogé sur la raison pour laquelle il n’a pas quitté l’équipe, et Simmons a montré toute sa fragilité, essayant d’expliquer qu’il n’était pas en mesure de savoir ce qu’il voulait et, par conséquent, de prendre une décision.

Des sources disent que Joel Embiid a posé aujourd’hui la question à Ben Simmons, co-star des 76ers : pourquoi voulez-vous un échange ? Simmons a répondu qu’il ne se sentait pas mentalement lui-même et qu’il avait besoin de temps pour bien se remettre. Détails : pic.twitter.com/oevLl2hXB2 – Shams Charania (@ShamsCharania) 22 octobre 2021

Joel Embiid et Tobias Harris ont soutenu Ben Simmons

« Je veux que vous souteniez tous Ben, c’est notre frère », a déclaré Embiid lors de la conférence de presse d’après-match avec les Nets, pas le seul à soutenir l’Australien. « Nous devons respecter son intimité et lui laisser son espace, nous allons l’accompagner dans cette démarche. On ne peut pas juger des choses en ne regardant que le superficiel, les athlètes ne sont pas surhumains, nous avons nos sentiments. C’est dans les moments difficiles où le soutien de l’équipe et des fans. Je pense que nous devons être là pour l’aider à surmonter cela ; c’est un message pour l’équipe, les fans et la presse », a déclaré Tobias Harris, dans une déclaration qui peut avoir un impact profond sur ces 76ers de Philadelphie.