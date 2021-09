Ben Simmons, amende financière pour ne pas s’être entraîné avec les Sixers

Tous les actes ont leurs conséquences et Ben Simmons vous savez à quoi vous êtes exposé en défiant si clairement 76ers de Philadelphie. Autant la franchise ne voit pas le départ de l’Australien d’un mauvais œil, personne ne s’attendait à ce que son calvaire atteigne le point de se rebeller et de refuser de s’entraîner, et plus encore compte tenu de la façon dont sa cache a diminué depuis les séries éliminatoires de la saison dernière. Il y a beaucoup de rumeurs sur son possible sort, mais aucune équipe ne semble pleinement déterminée à faire un pari ambitieux pour recruter un joueur dont l’évolution offensive est nulle depuis son arrivée en championnat, comme l’indique larrybrownsports.com.

La NBA stipule dans ses règles que tout joueur qui refuse de s’entraîner pour aucune autre raison que de faire pression pour parvenir à quelque chose, se verra infliger une amende financière exemplaire. Dans le cas de Simmons, il a la chance que le paiement de son contrat annuel débute le 15 novembre, il ne peut donc être condamné à une amende qu’à partir de cette date. C’est très important car cela fixe une date limite pour son départ des Sixers, prenant 10 semaines à la fois à la franchise et au joueur pour trouver une solution. Si la situation n’était pas résolue, chaque séance d’entraînement à laquelle Simmons n’assisterait pas serait une punition monétaire géante pour lui.

Ben Simmons pourrait devoir payer 1,3 million de dollars par semaine

Et c’est que la norme établit que pour chaque entraînement qu’un joueur saute, il doit payer 227 000 $. Tenant compte du fait que les franchises de la NBA effectuent généralement des entraînements, d’intensité plus ou moins grande, un total de 6 jours par semaine, l’Australien s’expose à devoir payer 1,3 million de dollars par semaine, un chiffre absolument inabordable pour lui et pour quiconque . Le feuilleton d’été peut aller très loin en raison de sa complexité, de sorte que Ben Simmons Il s’intègre dans une équipe pleinement convaincue de parier sur lui, mais s’il le fait au-delà du 15 novembre, les conséquences seront désastreuses pour le meilleur défenseur de la ligue l’année dernière.