Ben Simmons chamboule encore : il revient brutalement et sans crier gare

Que le rythme ne s’arrête pas. Il semble que la devise, presque transformée en mantra, d’un Ben Simmons qui n’arrête pas de faire les gros titres dans un été tourné en farce, dans lequel il s’est retourné contre sa propre équipe, les Sixers, pour reculer et finir par céder pour jouer avec eux. Indépendamment des intentions de l’Australien, il semble clair que l’entité de Philadelphie a demandé un transfert, mais aucune franchise NBA ne semblait disposée à donner quoi que ce soit pour un joueur dont la réputation est en cause. qui a un contrat presque embarrassant (plus de 177 millions en cinq ans) et il n’a pas été à la hauteur de ce qu’on attendait de lui.

Sixers All-Star Ben Simmons est arrivé à Philadelphie et a passé un test Covid-19 – comme l’exige le protocole de la NBA, selon des sources à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 octobre 2021

Eh bien, pour continuer avec le désordre constant qui ne cesse de causer et dans lequel il est presque devenu, Ben Simmons est apparu à Philadelphie sans avertissement et sans que personne dans l’organisation ne soit au courant de ce fait. Selon Adrian Wojnarowski (bien sûr), qui a donné l’exclusivité et a diffusé l’information dans un article spectaculaire sur ESPNSimmons a pris un vol en provenance de Los Angeles alors que ses coéquipiers étaient à Brooklyn, disputant un match de pré-saison contre les Nets, pour atterrir à Philly à la surprise de l’organisation, qui l’attendait, en tout cas, en fin de semaine. Le joueur a subi son test de coronavirus correspondant et devrait rejoindre le reste du groupe dans un proche avenir. Un qui, bien sûr, ne peut pas être spécifié exactement non plus.

Bref, Simmons continue d’étirer la gomme, mais de la franchise, ils voient le côté positif de ce fait : il est revenu chez les Sixers. Un pas clair et retentissant dans la bonne direction, dans une réconciliation éternellement reportée qui peut rejoindre la franchise et le joueur. Bien sûr, la réputation de Simmons est toujours bouleversée après une farce un peu ridicule. Forcer un transfert, quelque chose de généralement normal dans une décennie marquée par la montée en puissance des joueurs autonomes, de ne pas trouver d’issue et de devoir rester là où beaucoup ne voulaient plus de lui.

Indépendamment de tout ce qui précède, les Sixers ont les choses comme ils l’ont fait. Ni la base n’a pu partir ni l’équipe qui part, et la tentative, dans le but commun, des deux parties, s’est transformée en échec. Maintenant, les choses doivent être reconstruites avec une équipe pratiquement identique à l’année dernière, sans pièces de banc importantes comme Dwight Howard, et le souvenir de ce lien inexplicablement perdu avec les Hawks. Et, vous savez, le toit de la franchise depuis 2001, avec Allen Iverson : les demi-finales de conférence. Entre ça et la réconciliation de Simmons avec Joel Embiid et le reste de la franchise… Eh bien, ça. Beaucoup de travail.