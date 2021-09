Ben Simmons demande un échange aux 76ers

02/09/2021 à 18:08 CEST

Jordi Pozo

Ben Simmons ne veut plus jouer pour les Philadelphia 76ers. Le garde australien de 25 ans, selon le ‘Philadelphia Inquirer’, a transféré aux responsables de Sixers son demande de transfert et votre intention de ne pas vous présenter aux camps d’entraînement. Le joueur ne craint pas d’être condamné à une amende pour ne pas avoir assisté à l’entraînement préparatoire et sa position est définitive.

Comme l’a noté le « Philadelphia Inquirer », Simmons aurait informé le co-directeur des 76ers Josh Harris de sa décision, le président Daryl Morey, le directeur général Elton Brand et jusqu’à présent son directeur, Doc Rivers., lors d’une réunion la semaine dernière à Los Angeles. De cette façon, l’Australien a désavantagé sa franchise actuelle lorsqu’il s’agit de négocier pour lui. Les franchises intéressées par la signature de Simmons connaissent le besoin des 76ers d’abandonner un joueur avec un contrat de 146,7 millions de dollars qui court jusqu’en 2025.

Sources: Ben Simmons dit aux dirigeants de l’équipe qu’il ne veut plus être un Sixer https://t.co/17X1XfkzZO via @phillyinquirer – Keith Pompey (@PompeyOnSixers) 31 août 2021

Les 76ers de Philadelphie, dans une saison folle dans la Conférence Est, ont eu une occasion en or de se faufiler dans les finales de Conférence et de renforcer le duo Simmons-Embiid. Cependant, les Atlanta Hawks de Trae Young ont exposé certains Sixers qui ont confirmé la fin d’un cycle. La mauvaise relation de Ben Simmons avec le terrain et son irrégularité sur le terrain ont conduit son propre entraîneur, Doc Rivers, et son partenaire, Joel Embiid, ils critiqueront leur performance.

En outre, le journaliste de ‘.’, Shams Charania, a souligné il y a quelques jours que les 76ers auraient tenté de transférer l’Australien lors de la premier mois d’agence gratuite, ayant plusieurs contacts avec des franchises NBA, parmi lesquelles les Minnesota Timberwolves et les Toronto Raptors se sont démarqués.. Les Wolves, selon les médias américains, sont l’équipe la plus intéressée à signer le meneur et ils auraient proposé un pack qui comprendrait Malik Beasley, Jaden McDaniels et D’Angelo Russell.

L’offre du Minnesota n’aurait pas satisfait le leadership des 76ers et ils travailleraient sur un échange à trois qui améliorerait ce que les Wolves offrent. Ceux de Minneapolis aimeraient former un duo stellaire avec Karl-Anthony Towns et Ben Simmons, qui sont de grands amis. KAT a déjà exprimé l’illusion que cela le ferait jouer aux côtés de l’Australien, dont tout indique qu’il ne portera plus le maillot des Philadelphia 76ers.