Ben Simmons donne 2 options aux Sixers

La relation entre Ben Simmons et les 76ers de Philadelphie s’est effondrée après leur match décevant en séries éliminatoires contre les Hawks d’Atlanta.

Après avoir encore une fois été renvoyé des séries éliminatoires, la superstar des 76ers, Joel Embiid, a publiquement appelé son coéquipier pour son ineptie offensive. L’entraîneur-chef Doc Rivers semblait soutenir Embiid dans la querelle. Cela a conduit à une intense guerre des mots entre le camp de Simmons et le camp d’Embiid.

C’est même arrivé au point où Philly a fait de son prix demandé pour Simmons un dossier public. Et pourtant, malgré cela, et face aux promesses qu’un échange se produirait dès que possible, rien ne s’est concrétisé jusqu’à présent.

Il semble que Simmons soit fatigué de tous les retards.

Selon Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, Simmons a essentiellement donné aux Sixers deux options : m’échanger ou me regarder m’asseoir.

“Lors d’une réunion avec les 76ers la semaine dernière à Los Angeles, Simmons a déclaré au co-directeur de l’équipe Josh Harris, président des opérations de basket-ball Daryl Morey, directeur général Elton Brand et entraîneur Doc Rivers qu’il ne voulait plus rester un Sixer”, Pompey a écrit.

“Des sources ont déclaré que le triple All-Star n’avait pas non plus l’intention de se présenter au camp d’entraînement.”

Rien de tout cela ne devrait être une surprise. Le camp de Simmons a signalé depuis des semaines maintenant qu’il est prêt à aller très loin pour se faire traiter et qu’il est prêt à ce que les choses tournent mal. Ce que cela impliquera précisément reste à voir.

Au moins deux équipes se sont présentées avec des offres sérieuses pour Simmons, seulement pour être réprimandées. La vraie raison du manque d’intérêt des Sixers à faire quoi que ce soit avec eux a été révélée cette semaine. On ne sait pas si cela a joué un rôle dans l’intensification de Simmons avec un ultimatum à l’organisation.

Ce qui est clair, c’est que cette situation est devenue intenable. Un changement est nécessaire pour toutes les parties impliquées, et il doit se produire de manière imminente.

Sur la base de tout ce qui sort en ce moment, il est prudent de supposer que ce fiasco s’aggravera avant de s’améliorer.

