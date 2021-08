Ben Simmons échange le drame avec les 76ers sur le point de devenir laid?

in

La relation entre Ben Simmons et les Philadelphia 76ers est irrémédiablement rompue. Toutes les parties semblent conscientes de ce fait et procèdent en conséquence.

Il y a eu plusieurs rapports au cours des derniers jours sur les « longueurs extrêmes » auxquelles Simmons est prêt à aller pour être échangé.

Il se trouve que ces rapports correspondent parfaitement aux fuites sur Philly essayant de déplacer leur jeune star dès que possible.

Au dire de tous, il est clair que la relation dans son état actuel ne fonctionne pas bien pour les deux parties. Alors que se passe-t-il ensuite?

Selon Kevin O’Connor de The Ringer, les choses sur ce front pourraient devenir très laides très rapidement.

“Pour le moment, Philly est en mode attente”, a-t-il déclaré sur le podcast “The Mismatch”. «Ils pourraient prendre cela dans le camp d’entraînement, les choses pourraient devenir moche. Vous entendrez les déclarations de relations publiques du côté des médias de Simmons : « Je veux être ici ». À moins qu’il n’adopte l’approche suivante : « Je ne veux pas être ici, je veux être échangé » et les choses deviennent vraiment grossières, très rapides et cela pourrait accélérer les choses. Klutch et Simmons pourraient emprunter cette voie si cela entre dans le camp d’entraînement.

« Dans environ un mois, les gens vont venir au camp d’entraînement… alors même si les choses sont calmes aujourd’hui, le camp d’entraînement approche à grands pas. Cela arrive vite, donc ce truc pourrait s’accélérer rapidement lorsque le camp d’entraînement commencera. »

La relation de Simmons avec ses coéquipiers et entraîneurs a implosé après une élimination décevante au deuxième tour des séries éliminatoires aux mains des Hawks d’Atlanta.

Non seulement Simmons était horrible dans cette série, mais il était si mauvais que cela a conduit son coéquipier Joel Embiid et l’entraîneur-chef Doc Rivers à l’appeler publiquement pour son ineptie offensive. Cela a à son tour conduit à une guerre des mots entre le camp de Simmons et le camp d’Embiid qui a apparemment mis le clou dans le cercueil de leur relation une fois pour toutes.

Dans les mois qui ont suivi, le front office de Philly a annoncé le prix demandé pour Simmons. Jusqu’à présent, malgré l’émergence de 5 prétendants très sérieux pour ses services, aucun n’a été disposé à payer ce prix.

À moins que quelque chose ne change sur ce front, l’impasse actuelle entre Simmons et les Sixers se poursuivra.

