« Ben Simmons est la cible principale des Golden State Warriors »

L’un des noms les plus marquants de l’été en NBA est celui de Ben Simmons. Après la catastrophe de l’équipe de l’Est et après avoir été éliminée en demi-finale de conférence, la plupart des rumeurs NBA pointent vers un départ obligatoire de l’attaquant de Sixers de Philadelphie.

Depuis la sortie du numéro 1 de la NBA Draft 2016, de nombreuses équipes se pressaient aux portes des bureaux de la Centre Wells Fargo pour essayer de fermer sa signature. Un joueur qui, bien qu’ayant reçu toutes les critiques, possède encore une série de compétences et d’aptitudes plus qu’intéressantes selon les contextes.

Un avenir chez les Warriors ?

Le journaliste Stephen A. Smith ESPN a confirmé que l’avenir le plus proche de Ben Simmons pourrait être en Guerriers de l’état d’or. Depuis La Bahía, ils vont promouvoir toutes les voies possibles pour convaincre la franchise de Pennsylvanie, et c’est vraiment une opération pleine de bon sens.

«Je pense que les Golden State Warriors feront un effort supplémentaire pour Ben Simmons, alors gardez toutes vos oreilles ouvertes. Il est très possible que Simmons finisse dans les Warriors », a condamné le journaliste dans son émission First Take.

Avec l’inclusion éventuelle de Kelly Oubré Dans l’accord, le roster que Steve Kerr entraînerait recevrait un renfort spectaculaire dans sa ligne extérieure, offrant un meneur de jeu qui domine tous les records dans la section défensive et dans le sens du jeu.

En fait, le contexte est idéal car le reste de l’équipe se libérerait dans le score et le lancer extérieur, commandé par Stephen Curry et Klay Thompson, le quintette aurait deux spécialistes des meilleurs défenseurs de toute la ligue et un jeune talent très complet tel que James Wiseman.

Les Warriors rejoignent ainsi San Antonio Spurs comme le principal intéressé par sa signature, du moins pour l’instant. Ben Simmons finira-t-il dans l’équipe d’or ?