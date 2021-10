Ben Simmons est soigné pour santé mentale en NBA

Le feuilleton d’été a adopté une autre approche à l’automne. Ben Simmons Il a décidé la semaine dernière de reconnaître que sa blessure au dos n’est pas la seule maladie qui l’afflige en ce moment, mais qu’il y a quelque chose de beaucoup plus grave et puissant qui peut marquer l’avenir de sa carrière : la santé mentale. Depuis que l’Australien s’est adressé à ses coéquipiers et au personnel d’entraîneurs dans un discours bien mérité, après avoir montré un comportement terrible à l’entraînement et que Rivières Doc il finit par être exclu d’une session, tout est entré dans une phase de calme tendu et d’armistice. Reconnaître que vous souffrez de problèmes de santé mentale, qui seraient orientés vers la dépression et l’anxiété, a permis de débloquer certaines choses, comme indiqué sur SportsYahoo.

L’un d’eux est l’attitude de ses pairs envers Simmons, passant de la colère et de l’indignation à la condescendance et au soutien après cette annonce. Un autre est la mise en œuvre des protocoles magiques de la NBA qui visent à protéger la santé de ses joueurs et à les entourer des meilleurs professionnels pour surmonter tous leurs problèmes. L’Union des joueurs fournit une aide spécialisée à Simmons pour améliorer son état de santé mentale, et elle le fait dans les installations de certains Sixers qui ont été mises à la disposition du joueur pour l’aider dans ce processus. Ils sont laissés pour l’instant derrière les rancunes et les haines mêlées qui ont été appréciées ces derniers mois.

Être soigné pour un problème de santé mentale rend difficile le transfert de Ben Simmons

L’énorme pression médiatique qu’il a dû endurer Ben Simmons Depuis la fin de la saison dernière et les terribles décisions qu’il a prises durant l’été ont été une dalle trop lourde pour un jeune garçon peu expérimenté dans ces luttes. Je me sentais seul après 76ers de Philadelphie Et il a estimé que son entraîneur et ses collègues le tenaient excessivement responsable de l’échec, pour lequel il est entré dans une spirale d’insécurité et de décisions hâtives qui l’ont conduit au bord du gouffre. Il a encore le temps de rectifier le tir, mais il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir à nouveau profiter de son jeu, que ce soit dans la franchise des Sixers ou dans une autre, s’il y a un transfert.