La sortie de Ben Simmons de 76ers de Philadelphie C’est un fait et il y a de nombreuses équipes NBA avec lesquelles il a été associé ces derniers temps. Parmi eux, dont l’un dans lequel le Rumeurs NBA ont été plus intenses, ont été les Guerriers de l’état d’or.

À cet égard, il y a eu de nombreux débats pour savoir si le triple All-Star des Sixers serait un joueur approprié pour Golden State. Comment cela aurait un impact sur le jeu de l’équipe californienne. Ainsi, avec certains contre et d’autres pour, dans les packages possibles de retour à Philly, beaucoup incluent Draymond Green. À cet égard, Kendrick Perkins a parlé, qui est clair lorsqu’il compare les deux.

Avis de Perkins

Il a donc parlé pour ‘The Jump’ sur ESPN: “Draymond et Ben Simmons sont fondamentalement presque le même joueur.”

“Ben Simmons est une version plus athlétique de Draymond Green. Draymond est devenu un meneur, c’est ce qu’est Ben Simmons, et les deux ensemble n’ont pas de sens pour eux de jouer.”

Perkins pense que si Simmons finit par signer pour les Warriors Green, il serait dans le commerce : « Si le commerce est entre ces deux gars, Draymond serait inclus. Je l’ai dit et je le dirai chaque fois que je pense que Draymond Green est le cœur et l’âme des Golden State Warriors. Ce n’est pas parce qu’il n’est pas le meilleur joueur qu’il n’est pas cœur et âme. ”

Nous verrons ce qui finira par se passer, il est clair que Ben Simmons n’est peut-être pas le type de joueur dont les Warriors ont besoin pour sauter en avant afin d’essayer de remporter le championnat.