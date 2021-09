Ben Simmons et la NBA signent des rumeurs de signature des Minnesota Timberwolves

Il n’y a pas de place pour la détente dans l’une des histoires les plus curieuses et troublantes de ce qui concerne transferts NBA dans les années récentes. Ben Simmons Il est dans une situation que personne n’aurait imaginé un an et qui ne semble pas correspondre au fait d’avoir été All Star et Meilleur Défenseur de l’Année, mais le manque de progression offensive et ses terribles playoffs ont conduit l’Australien à rebellez-vous avec les Philadelphia 76ers et attendez qu’une offre concrète, réelle et tangible se présente. Et il y en a beaucoup Rumeurs NBA autour de ses destinations possibles, mais très peu d’équipes osent faire des propositions décisives pour le recruter. Selon ce qui a été dit par Hoopshype, la franchise qui a le plus de bulletins de vote pour signer l’Australien en ce moment est Loups des bois du Minnesota.

Il peut être surprenant pour beaucoup qu’une équipe avec un pivot aussi dominant que Villes de Karl-Anthony veulent intégrer un homme qui fonde une grande partie de son jeu dans la peinture, bien qu’il soit un meneur, mais ils considèrent qu’il peut être la pièce idéale pour revitaliser le talentueux centre, coulé par le manque de compétitivité de son équipe. Il y a beaucoup de noms qui sont considérés comme des pièces possibles à échanger dans le transfert, parmi lesquels Beasley ou Russell lui-même, mais au-delà, ce sont ceux de Minneapolis qui appellent avec plus de force à l’insistance certains Sixers qui sont calmes Mais ils voyez comment ils ne peuvent pas retarder le transfert trop longtemps après la mesure drastique de pression de Ben en refusant d’aller à l’entraînement.

Ben Simmons donnerait un saut de qualité en défense aux Minnesota Timberwolves

Ce qui est le mieux pour toutes les parties, c’est que ce feuilleton soit résolu le plus tôt possible. L’environnement de Ben Simmons continue de réaffirmer que le joueur est très bon mentalement, ayant déjà supposé que son étape dans 76ers de Philadelphie Il a terminé et attend avec impatience l’arrivée d’un projet dans lequel il sent qu’il peut se racheter et montrer qu’il est unique en son genre. Sa constance défensive est hors de question, mais il doit travailler dur pour s’adapter au schéma de jeu de l’équipe dans laquelle il va, et ne pas forcer tous ses coéquipiers à s’y conformer. Il pourrait faire un excellent travail chez les Timberwolves, étant l’argument défensif qui manquait aux loups depuis plusieurs saisons.