Ben Simmons et la raison de sa rébellion avec les Philadelphia 76ers

Ben Simmons est très blessé avec 76ers de Philadelphie et une grande partie de leur mécontentement est due à Rivières Doc. Des sources proches de leur environnement, disent-ils Rumeurs NBA, ont souligné que le meneur australien a été fatal aux propos de l’entraîneur après avoir été éliminé contre les Hawks, dans lesquels l’entraîneur a montré son mécontentement envers le joueur et a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre un jeu spécifique qui pourrait marquer le résultat final. Simmons pense qu’il est intolérable pour un entraîneur d’agir ainsi, et pense que la franchise le soutient clairement en ne s’excusant pas auprès de lui ou en ne réprimandant pas Rivers. Tout cela l’a conduit à refuser de s’entraîner, selon Hoopshype.