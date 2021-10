Ben Simmons et l’attitude du petit garçon dans les Sixers de Philadelphie

Le feuilleton Ben Simmons et les Sixers de Philadelphie c’est pratiquement résolu. Et nous devons dire pratiquement parce que la réalité est que toutes les franges de ce qui a été le roman le plus animé de l’été en NBA n’ont pas encore été résolues.

Oui, Ben Simmons jouera cette saison pour les Sixers de Philadelphie, du moins s’ils ne retournent pas les rôles pour la énième fois. Mais l’histoire n’est pas encore terminée, et nous avons vu un nouveau chapitre dans toute cette scène : les Sixers sanctionnent le joueur pour mauvaise attitude lors d’une séance d’entraînement sous les ordres de Doc Rivers.

Une attitude trop enfantine

Et c’est que l’été de Simmons est quelque chose d’inconcevable chez un supposé professionnel de ce sport. Refusant de s’entraîner avec son équipe, demandant à être transféré de cette manière et lorsque les parties sont arrangées, à revenir faire preuve d’une attitude de petit garçon s’entraînant sans intensité…

Les amendes financières de la franchise du Centre Wells Fargo Ils sont déjà devenus de nature sportive et le meneur de jeu australien n’arrive toujours pas à suivre le rythme de ses coéquipiers. Beaucoup de problèmes internes dans une équipe qui compte déjà les dernières heures pour pouvoir faire ses débuts en NBA et qui n’a pas tous ses sens là où elle devrait les avoir : à grandir et pouvoir, enfin, marcher sur une finale de conférence au moins .

Les Sixers ont accepté que Ben Simmons revienne et fasse partie (importante, bien sûr) des plans de Doc Rivers. En partie parce qu’ils n’ont reçu aucune proposition pour le convaincre et en partie parce qu’ils continuent de croire aux qualités offensives et défensives de l’équipe, mais il ne méritait même pas cette opportunité d’essayer de relancer sa carrière.