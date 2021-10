Ben Simmons et les 76ers prennent enfin la parole

Ben Simmons et les 76ers sont dans une impasse depuis le mois de juin, date à laquelle ils ont perdu le match 7 contre les Hawks d’Atlanta.

Tout est à peu près le bordel depuis lors. Simmons a demandé un échange. Les 76ers l’ont suspendu mais n’ont pas pu trouver d’accord. Puis ils ont refusé de le déplacer. Puis Simmons ne s’est pas présenté au camp. Puis il a rejoint l’équipe et a provoqué le chaos.

Maintenant nous sommes ici. Dans un endroit où les deux parties n’ont rien fait pour rendre cette situation meilleure ou plus viable pour elles-mêmes ou pour l’autre partie lésée. Ils ne se parlaient même pas.

Jusqu’à maintenant, en tout cas, apparemment.

Simmons s’est assis avec Doc Rivers, Joel Embiid, ses coéquipiers et la direction pour parler de la situation et ils se sont tous entendus, selon .’s Shams Charania.

Sources: Ben Simmons a parlé à Doc Rivers, Joel Embiid et toute l’équipe des 76ers aujourd’hui et a accepté que tout le monde devait assumer ses responsabilités, y compris lui-même – mais Simmons les a tous informés qu’il n’était pas encore prêt mentalement à jouer et qu’il avait besoin de temps.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 22 octobre 2021